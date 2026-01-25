И Страсбург се възползва от слабата форма на Лил

Страсбург разгроми с 4:1 като гост Лил в среща от 19-ия кръг на Лига 1. Елзасци затвърдиха добрата си форма в последните седмици и постигнаха ценен успех, който ги изкачи на 7-о място в класирането, на две точки зад "песовете", които регистрираха пета поредна загуба във всички турнири.

В средата на седмицата Лил отстъпи с 1:2 на Селта в Лига Европа, а днес отново показа много слабости в защита, които Страсбург безпощадно наказа. Гостите до голяма степен решиха нещата в своя полза с двата си гола в разстояние на две минути преди почивката, дело на Хоакин Паничели и Хулио Енсисо.

В 58-ата минута Маршъл Годо заби трети гол за Страсбург, а отново той беше точен в 72-рата след асистенция на Хулио Енсисо. Домакините стигнаха до попадение чак в добавеното време, дело на Матиас Фернандес-Пардо.

В подреждането Лил заема 5-а позиция, но само на точка пред Рен. В следващия кръг "песовете" ще посрещнат Лион, но преди това им предстои мач с Фрайбург в Лига Европа.

Снимки: Imago