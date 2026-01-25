Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лил
  3. И Страсбург се възползва от слабата форма на Лил

И Страсбург се възползва от слабата форма на Лил

  • 25 яну 2026 | 23:54
  • 133
  • 0
И Страсбург се възползва от слабата форма на Лил

Страсбург разгроми с 4:1 като гост Лил в среща от 19-ия кръг на Лига 1. Елзасци затвърдиха добрата си форма в последните седмици и постигнаха ценен успех, който ги изкачи на 7-о място в класирането, на две точки зад "песовете", които регистрираха пета поредна загуба във всички турнири.

В средата на седмицата Лил отстъпи с 1:2 на Селта в Лига Европа, а днес отново показа много слабости в защита, които Страсбург безпощадно наказа. Гостите до голяма степен решиха нещата в своя полза с двата си гола в разстояние на две минути преди почивката, дело на Хоакин Паничели и Хулио Енсисо.

В 58-ата минута Маршъл Годо заби трети гол за Страсбург, а отново той беше точен в 72-рата след асистенция на Хулио Енсисо. Домакините стигнаха до попадение чак в добавеното време, дело на Матиас Фернандес-Пардо.

В подреждането Лил заема 5-а позиция, но само на точка пред Рен. В следващия кръг "песовете" ще посрещнат Лион, но преди това им предстои мач с Фрайбург в Лига Европа.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

  • 25 яну 2026 | 20:26
  • 46124
  • 205
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  • 25 яну 2026 | 19:11
  • 34326
  • 194
Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

  • 25 яну 2026 | 20:53
  • 21037
  • 22
Дженоа обърна десетима от Болоня в зрелищен мач

Дженоа обърна десетима от Болоня в зрелищен мач

  • 25 яну 2026 | 18:48
  • 1154
  • 0
Нотингам продължи пътя нагоре

Нотингам продължи пътя нагоре

  • 25 яну 2026 | 18:40
  • 1794
  • 0
Щутгарт разби като гост Гладбах и си върна мястото в топ 4

Щутгарт разби като гост Гладбах и си върна мястото в топ 4

  • 25 яну 2026 | 18:32
  • 1016
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

  • 25 яну 2026 | 16:49
  • 49859
  • 176
Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

  • 25 яну 2026 | 20:26
  • 46124
  • 205
Милан този път не успя да надхитри Рома след нова късна дузпа на "вълците"

Милан този път не успя да надхитри Рома след нова късна дузпа на "вълците"

  • 25 яну 2026 | 23:42
  • 7056
  • 23
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  • 25 яну 2026 | 19:11
  • 34326
  • 194
Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

  • 25 яну 2026 | 20:53
  • 21037
  • 22
Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

  • 25 яну 2026 | 17:12
  • 19416
  • 34