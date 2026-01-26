Защитник осигури успешен старт на Бока

Бока Хуниорс започна с победа сезона в Аржентина. В първия кръг от Апертура тимът на Клаудио Убеда надви с 1:0 Депортиво Риестра. Единственото попадение за "генуезците" отбеляза централният защитник Лаутаро Ди Лойо.

Бока създаде доста положения, но пропуските пред вратата на гостите следваха един след друг. Публиката на "Лa Бомбонера" трябваше да чака до 77-ата минута, за да изригне. Тогава Леандро Паредес центрира от пряк свободен удар, а Ди Лойо скочи най-високо в наказателното поле и с глава вкара гола на победата.

Бока игра добре, но си пролича липсата на изявен централен нападател. Днес тази роля изпълняваше Лукас Янсон, който през миналия сезон записа само 157 минути с кеипа на "генуезците". Преди почивката най-чистото положение се откри пред Лаутаро Бланко, но неговият удар срещна напречната греда.

Единсон Кавани не игра заради болки в кръста, Мигел Мерентиел е със скъсан мускул, а Милтон Хименес най-вероятно ще се оперира, което налага Бока да привлече нов нападател в следващите дни.

Снимки: Imago