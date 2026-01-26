Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бока Хуниорс
  3. Защитник осигури успешен старт на Бока

Защитник осигури успешен старт на Бока

  • 26 яну 2026 | 03:45
  • 227
  • 0
Защитник осигури успешен старт на Бока

Бока Хуниорс започна с победа сезона в Аржентина. В първия кръг от Апертура тимът на Клаудио Убеда надви с 1:0 Депортиво Риестра. Единственото попадение за "генуезците" отбеляза централният защитник Лаутаро Ди Лойо.

Бока създаде доста положения, но пропуските пред вратата на гостите следваха един след друг. Публиката на "Лa Бомбонера" трябваше да чака до 77-ата минута, за да изригне. Тогава Леандро Паредес центрира от пряк свободен удар, а Ди Лойо скочи най-високо в наказателното поле и с глава вкара гола на победата.

Бока игра добре, но си пролича липсата на изявен централен нападател. Днес тази роля изпълняваше Лукас Янсон, който през миналия сезон записа само 157 минути с кеипа на "генуезците". Преди почивката най-чистото положение се откри пред Лаутаро Бланко, но неговият удар срещна напречната греда.

Единсон Кавани не игра заради болки в кръста, Мигел Мерентиел е със скъсан мускул, а Милтон Хименес най-вероятно ще се оперира, което налага Бока да привлече нов нападател в следващите дни.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гасперини: Ако бяхме загубили, щеше да е тежък удар

Гасперини: Ако бяхме загубили, щеше да е тежък удар

  • 26 яну 2026 | 01:54
  • 360
  • 0
Алегри: Точката на “Олимпико” е добър резултат

Алегри: Точката на “Олимпико” е добър резултат

  • 26 яну 2026 | 01:35
  • 372
  • 0
Карик: В началото на пътя сме, но това е добра отправна точка

Карик: В началото на пътя сме, но това е добра отправна точка

  • 26 яну 2026 | 01:08
  • 721
  • 0
Артета: Доминирахме до почивката, но голът за 1:1 обърна хода на мача

Артета: Доминирахме до почивката, но голът за 1:1 обърна хода на мача

  • 26 яну 2026 | 00:51
  • 786
  • 2
Нямаше никаква дузпа за Рома, възмутени са Менян и Модрич

Нямаше никаква дузпа за Рома, възмутени са Менян и Модрич

  • 26 яну 2026 | 00:22
  • 1699
  • 4
Алавес надви Бетис и избяга от опасната зона

Алавес надви Бетис и избяга от опасната зона

  • 26 яну 2026 | 00:14
  • 438
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

  • 25 яну 2026 | 16:49
  • 51960
  • 179
Ден 9 на Australian Open - Синер излиза срещу сънародник

Ден 9 на Australian Open - Синер излиза срещу сънародник

  • 26 яну 2026 | 02:30
  • 713
  • 1
Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

  • 25 яну 2026 | 20:26
  • 50612
  • 228
Милан този път не успя да надхитри Рома след нова късна дузпа на "вълците"

Милан този път не успя да надхитри Рома след нова късна дузпа на "вълците"

  • 25 яну 2026 | 23:42
  • 10571
  • 29
Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

  • 25 яну 2026 | 20:53
  • 23024
  • 22
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  • 25 яну 2026 | 19:11
  • 37360
  • 213