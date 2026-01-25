Спартак (Варна) и Любо Ганев-Автосвят ще спорят за Купата на България Висша лига! Гледайте финала ТУК!

Отборите на Спартак (Варна) и Любо Ганев-Автосвят (Русе) ще се борят за Купата на България Висша лига при жените.

Варненки, водени от Пламен Николов, надделяха над Волейболна академия "Стойчев-Казийски" с 3:2 (26:24, 22:25, 25:20, 19:25, 15:11) в първия полуфинал на надпреварата в зала "Дунав".

Волейболистките от морската столица поведоха с 4:0, след което продължиха да доминират. След 16:10 обаче постепенно разликата бе стопена и в следващите минути играта продължи равностойно. Спартак обаче успя да измъкне успеха и да излезе напред в мача.

Варненските състезателки диктуваха положението и във втората част, но след 15:9 настъпиха колебания и съперникът влезе в серия. ВАСК обърна и до края не допусна да бъде преодолян.

Равностойна игра даде начало на третата част, но след седмата точка Спартак бе пълен хегемон. Така тимът от морската столица взе преднина в мача.

Решителната четвърта част бе под доминацията на столичанки, които вкараха мача в тайбрек. Там ролите се размениха и варненки поеха инициативата, спечелвайки срещата с добра преднина.

Домакините на надпреварата - ВК Любо Ганев-Автосвят (Русе), стигнаха до финала след победа над столичния Локомотив 1929 с 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:18) във втория полуфинал.

Волейболистките от столицата тръгнаха с преднина (2:0 и 3:1), след което продължиха равностойно. След осмата точка момичетата на Бригита Славова отново взеха нещата в свои ръце и доминираха през повечето време, въпреки отпора на съперника.

Във втория гейм русенки владееха положението до края и изравниха. Третата част тръгна отново с превес за домакините (6:3), но ролите се размениха и Локомотив взе преднина (12:10). В ключовите моменти (19:15) обаче момичетата на Сашо Тодоров и Христо Кирев набраха инерция и стигнаха до обрат (22:20). В следващите минути те нямаха проблеми и поведоха в мача.

Решителната четвърта част продължиха възходящата линия на русенки, но в средата (12:9) противникът реализира серия и направи обрат (14:12). След 16-та точка състезателките от крайдунавския град си върнаха ритъма и не допуснаха повече отпускане. Така те се поздравиха с успеха и се класираха за финала.