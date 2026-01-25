Популярни
  • 25 яну 2026 | 11:03
  • 219
  • 0
Лидерите в класирането с победи при подновяването на мъжкото хандбално първенство на България

Лидерите в класирането постигнаха победи в първите си мачове след подновяването на редовния сезон в първенството на България по хандбал а мъже.

Защитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица) спечели убедително мача си срещу Добруджа с 42:28 (18:9) в „Арена Бяла“ и остана на върха в класирането с актив от 18 точки след десет изиграни кръга в надпреварата на „А“ РХГ. Шумен 61 също събра 18 точки след успех в залата на Спартак във Варна с 29:25 (14:13). Носителят на националната купа за миналия сезон Фрегата надделя трудно при гостуването си на Пирин 64 в Гоце Делчев с 27:26 (14:9) и остана трети в подреждането с 14 точки.

НСА прекъсна серия от осем поредни мача без успех и спечели срещу Левски с 39:35 (19:14). С втората си победа за сезона, която отново дойде срещу същия съперник, както и на старта на сезона през септември, столичани събраха 5 точки и вече заемат предпоследната позиция.

Със силно второ полувреме Чардафон се справи с гостуващия Осъм (Ловеч) с 31:20 (13:12) и със 7 точки вече е седми в класирането.

Срещи от десетия кръг в първенството на България по хандбал за мъже:

Левски - НСА - 35:39 (14:19)
Пирин 64 - Фрегата (Бургас) - 26:27 (9:14)
Локомотив ГО - Добруджа - 42:28 (18:9)
Спартак (Варна) - Шумен 61 - 25:29 (13:14)
Чардафон - Осъм (Ловеч) - 31:20 (13:12)

В класирането води Локомотив ГО с 18 точки, пред Шумен 61  с 18, Фрегата с 14, Добруджа с 12, Спартак Варна с 11, Осъм със 7, Чардафон със 7, Левски с 5, НСА с 5 и Пирин 64  с 3.

