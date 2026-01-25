Кълъмбъс сложи край на серията от 15 поредни мача на Тампа Бей с точка в НХЛ

Мейсън Марчмънт се отличи с хеттрик и една асистенция за сензационната и убедителна победа на Калъмбъс Блу Джакетс над Тампа Бей с 8:5, слагайки край на серията от 15 мача за отбора от Флорида, в които те са спечелили точки.

Скромният тим на Калъмбъс отново е на предпоследното 7-о място в Столичната дивизия с 55 точки, докато Тампа сдаде 1-ото място в Атлантицеската на Детройт и има 68 точки.

Това беше трети хеттрик на Марчмънт в кариерата, а Чарли Койл и Адам Фантили добавиха по гол и две асистенции. Останалите три гола за тима реализираха Коул Зилингър, Дмитрий Воронков и Шон Монахън. Зак Веренски и Кирил Марченко се отличиха с по две асистенции, а вратарят Джет Грийвс спаси 25 изстрела.

Никита Кучеров беше на ниво за гостите, като вкара едно попадение и изработи още три. Джейк Гюнцел пък приклячи мача с две попадения и един завършващ пас, Антъни Сирели и Дарън Радиш също бяха точни. Но това не помогна да избегнат първата си загула в редовното време от 18-и декември насам, когато паднаха от Лос Анджелис Кингс. Също така серията от 15 мача с точки беше спряна на три от 18-те, което е клубен рекорд, посгавен през сезона 2003/2004.

Детройт Ред Уингс пък си върна лидерската позиция в Атлантическата дивизия, събирайки 69 точки след категоричната победа с 5:1 при гостуването на Уинипег в Манитоба. Успехът им дойде след четири гола в третата част от мача, а два пъти беше точен Джей Ти Компър, докато Андрю Коп се отличи с две голови подавания. В осмия си пореден мач като титуляр вратарят на „Червените криле“ Джон Гибсън направи 26 спасявания.

Мачът вървеше 1:1 след два гола във втората третина, когато головете на Компър, Лукас Реймънд, Алекс де Бринкат и Марко Каспер отказаха Уинипег от борбата.

Брад Маршан вкара два гола за Флорида Пантърс, които победиха с 4:3 след продължения Минесота, като в сметката му е и победното попадение в 3-ата минута на продължението, както и една асистенция.

Домакините от Сейнт Пол (Минесота), които са 2-и в Централната дивизия с 68 точки и се стремят да стопят преднината на Колорадо, поведоха с 3:2 с гол на Мат Болди в 12:09 на третата част, когато шайбата беше сервирана пред вратата. Но в 13:11 минута при числено превъзходство Сам Бенет направи равенството 3:3, което изпрати срещата в продължението.

Там Маршан вкара втория си гол в мача, след като Картън Ферхеге го изведе сам срещу вратаря Филип Густавсон. Сам Райнхарт вкара другия гол и подаде за още един, а Ферхеге приключи с две подавания. Флорида е 6-о място в Атлантическата дивизия с 57 точки. Кирил Капризов, Болди и Йонас Ериксон-Ек бяха точни за Минесота.

Лос Анджелис Кингс се справи със Сейнт Луис с 5:4 след дузпи и с 55 точки се изравни с 4-ия в Тихоокеанската дивизия Сан Хосе. Тревър Мур се върна в игра след лечение и 11 пропуснати срещи, за да се прояви с гол и точно изпълнение на дузпа, донесла победата.

В едно от класическите противопоставяния в Лигата Бостън се наложи с 4:3 над Монреал, като и двата отбора са в средата на класирането на Атлантическата дивизия. Бостън вкара три от попаденията си при числено превъзходство, а две бяха на Морган Джийки, включително и победното 5:53 минути преди края на срещата. Само 12 секунди преди това Фрейзър Минтън беше изравнил за домакините от Бостън, а Джийки осигури първо повеждане в мача, но пък победно с удар от левия кръг пред вратата.

Бъфало Сейбърс, който изненадващо е на 3-о място в Атлантическата дивизия, разби с 5:0 Айлендърс. Джейсън Цукър вкара два от петте гола, а вратарят Алекс Лайън спаси 26 изстрела.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages