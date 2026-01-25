Резултати от НХЛ

Популярни
  • 25 яну 2026 | 07:54
  • 346
  • 0
В нощта на 24-и срещу 25-и януари (събота срещу неделя) се изиграха нови девет мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са (Атлантическа), (Централна), (Тихоокеанска), (Столична).

Ню Йорк Айлъндърс - Бъфало Сейбърс 0:5 (0:0 0:2 0:3).

Нешвил Предейтърс - Юта Мамът 2:5 (1:0 1:3 0:2).

Бостън Бруинс - Монреал Канейдиънс 4:3 (0:1 2:2 2:0).

Кълъмбъс Блу Джакетс - Тампа Бей Лайтнинг 8:5 (4:2 2:2 2:1)

Отава Сенатърс - Каролина Хърикейнс 1:4 (0:3 1:1 0:0).

Уинипег Джетс - Детройт Ред Уингс 1:5 (0:0 1:1 0:4).

Сент Луис Блус - Лос Анджелис Кингс 5:6* след продължение и дузпи - 4:4 (0:1 3:2 1:1) в редовното време, 0:0 в продължението, 1:2 след дузпи

Минесота Уайлд - Флорида Пантърс 3:4* след продължение - 3:3 (1:2 1:0 1:1) в редовното време, 0:1 след продължението

Едмънтън Ойлърс - Вашингтон Кепиталс 6:5* след продължение - 5:5 (1:1 1:2 3:2) в редовното време, 1:0 след продължението.

Норвежец постави рекорд по бързо пързаляне на кънки

  • 25 яну 2026 | 02:07
  • 1036
  • 0
България с категорична победа срещу Босна и Херцеговина на световното първенство в дивизия III, група "А"

  • 24 яну 2026 | 20:16
  • 1091
  • 1
Владимир Зографски с историческо постижение на световното първенство по ски-полети в Оберстдорф

  • 24 яну 2026 | 20:07
  • 6191
  • 0
Томазо Джакомел изведе Италия до успех в класическата смесена щафета в Нове Место

  • 24 яну 2026 | 17:57
  • 1005
  • 2
Дисквалификация на Германия донесе победата на Финландия в смесената щафета

  • 24 яну 2026 | 16:37
  • 4158
  • 0
Сара Хектор спечели последния гигантски слалом преди Игрите в Милано - Кортина

  • 24 яну 2026 | 16:24
  • 1221
  • 0
Лацио прати оферта за българин от ЦСКА 1948

  • 25 яну 2026 | 07:45
  • 4371
  • 6
Президентът на Добруджа: Ще изпреварим поне 3 отбора, търсим българи, но на един му е студено, а на друг - София била далеч

  • 25 яну 2026 | 07:58
  • 3214
  • 5
Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

  • 25 яну 2026 | 07:19
  • 2408
  • 3
Кичо Добрев: По чия идея намаляват отборите? ЦСКА ще има феноменален стадион

  • 25 яну 2026 | 07:15
  • 3921
  • 14
Следете ден 8 на Australian Open със Sportal.bg: Алкарас е на трети пореден 1/4-финал

  • 25 яну 2026 | 08:20
  • 3178
  • 1
Манчестър Юнайтед ще опита да повали и Арсенал

  • 25 яну 2026 | 07:59
  • 602
  • 0