Резултати от НХЛ

В нощта на 24-и срещу 25-и януари (събота срещу неделя) се изиграха нови девет мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са (Атлантическа), (Централна), (Тихоокеанска), (Столична).

Ню Йорк Айлъндърс - Бъфало Сейбърс 0:5 (0:0 0:2 0:3).

Нешвил Предейтърс - Юта Мамът 2:5 (1:0 1:3 0:2).

Бостън Бруинс - Монреал Канейдиънс 4:3 (0:1 2:2 2:0).

Кълъмбъс Блу Джакетс - Тампа Бей Лайтнинг 8:5 (4:2 2:2 2:1)

Отава Сенатърс - Каролина Хърикейнс 1:4 (0:3 1:1 0:0).

Уинипег Джетс - Детройт Ред Уингс 1:5 (0:0 1:1 0:4).

Сент Луис Блус - Лос Анджелис Кингс 5:6* след продължение и дузпи - 4:4 (0:1 3:2 1:1) в редовното време, 0:0 в продължението, 1:2 след дузпи

Минесота Уайлд - Флорида Пантърс 3:4* след продължение - 3:3 (1:2 1:0 1:1) в редовното време, 0:1 след продължението

Едмънтън Ойлърс - Вашингтон Кепиталс 6:5* след продължение - 5:5 (1:1 1:2 3:2) в редовното време, 1:0 след продължението.