  2. Милано - Кортина 2026
  3. Екатерина Дафовска: Милена е готова за Игрите, Владо ни изненадва, когато най-малко очакваме

Екатерина Дафовска: Милена е готова за Игрите, Владо ни изненадва, когато най-малко очакваме

  • 25 яну 2026 | 14:01
  • 408
  • 0
Екатерина Дафовска: Милена е готова за Игрите, Владо ни изненадва, когато най-малко очакваме

Олимпийската шампионка от Игрите в Нагано през 1998 година Екатерина Дафовска сподели какво очаква от българските биатлонисти на Зимните олимпийски игри.

Според нея България разполага с един от най-силните си отбори за Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо.

"Споделям мнението на Весела Лечева, че това е най-силния отбор, с който отиваме на Олимпийски игри. Виждаме подем в сноуборда, алпийските ски и биатлона. Зависи с коя година сравняваме, защото ако сравним нашите игри с Евгения Раданова, надали това е най-силният отбор. Важно е, че отсъстват Беларус и Русия, защото имаш по-големи шансове за медали", сподели тя в интервю за предаването "Арена спорт" по БНТ1.

Най-успялата българска биатлонистка смята, че най-големите очаквания са насочени към Милена Тодорова.

"Дай Боже да са здрави. Имаше малко катаклизми около Милена. Около един месец й отне възстановяването. Според мен нямаше добри решения от страна на лекарския екип. Дано всичко да е наред. Олимпиадата е съвсем различно състезание и напрежението е много голямо. Като на война. При Владо ни изненадва, когато най-малко очакваме. Функционалните възможности на Милена са най-високи. Преди време в нашите договори пишеше топ 8, а сега и на топ 20 ще се радваме. Милена е готова за Олимпийските игри", допълни легендарната спортистка.

