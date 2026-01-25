Популярни
Едмънтън с драматичен обрат и победа след продължение срещу Вашингтон

  • 25 яну 2026 | 08:22
Едмънтън Ойлърс записа драматична домакинска победа с 6:5 след продължение при домакинството си на Вашингтон Кепитълс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Домакините имаха нужда от три попадения във финалната третина, за да вкарат двубоя в продължението, в което Конър МакДейвид се разписа, за да донесе успеха на тима от Албърта. Освен МакДейвид, който се разписа и в редовното време, точни за домакините бяха още Еван Бушар, който отбеляза хеттрик, и Зайк Хайман, чието попадение 32 секунди преди сирената вкара двубоя отвъд редовните 60 минути.

За гостите от американската столица попадения записаха: Алиаксей Протас, Джъстин Сурдиф, Антони Бовилие, Дилан Строум и Конър МакМайкъл. Александър Овечкин прекара малко над 15 минути на леда, в които отправи един изстрел към вратата на Ойлърс, който обаче не попадна в целта.

Във временното класиране в НХЛ Ойлърс заемат второто място в Тихоокеанската дивизия с 60 точки от 53 двубоя и изостават с два пункта от Вегас Голдън Найтс, който обаче е с цели три мача по-малко. В същото време Кепитълс се намират на петото място в Атлантическата дивизия с 57 точки от 53 срещи. Столичани са на пет пункта от втората „уайлд кард“ позиция в Източната конференция на НХЛ.

В следващия си двубой Вашингтон гостува на Сиатъл Кракен, за да приключи турнето си и северозападната част на Северна Америка, което стартира с гостувания на Ванкувър Канъкс и Калгари Флеймс. Срещата между Вашингтон и Сиатъл е в сряда от 5:00 часа сутринта българско време. За Едмънтън пък предстои пето поредно домакинство, този път на дивизионния опонент Анахайм Дъкс, а срещата е предвидена за вторник от 3:30 часа българско време.

Снимки: Imago

