  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. "Sportal Fight Club": Оги Мирчев се завръща на ринга срещу корав испанец

"Sportal Fight Club": Оги Мирчев се завръща на ринга срещу корав испанец

  • 20 фев 2026 | 10:23
  • 1356
  • 0

Огнян Мирчев се завръща на ринга на 21-и март.

Кикбоксьорът ще бъде един от осемте българи, които ще премерят сили със съперници от чужбина на първото издание на бойната галавечер "Elite Fighting Arena". Европейският шампион на WAKO сподели в студиото на Sportal.bg, че ще се изправи срещу представителя на испанската бойна школа, Алехандро Отео, на бойната гала на 21-и март в София. Битката им ще бъде в категория до 67 килограма в стил К-1.

Последната битка на спортиста от Ботевград бе през декември 2024-а. Тогава 26-годишният биткаджия надделя над французина Валтер Кристофър с единодушно съдийско решение на ринга на SENSHI. Мирчев сподели пред редактора в медията ни, Борис Тонев, че контузия в рамото го е извадила от професионалния кикбокс през 2025-а, но сега е напълно здрав и жаден за още един сблъсък с равностоен съперник.

Вижте цялото интервю с Оги Мирчев, в което боецът коментира предстоящата му битка, бягането на полумаратони и амбициите му за 2026-а:

