Севиля с обрат срещу Атлетик Билбао

Севиля записа първа победа в последните пет мача в Ла Лига, след като спечели с 2:1 домакинството си на Атлетик Билбао. С този успех андалусийци изравниха по точки днешния си съперник, но са с по-добра голова разлика. Баските записаха трето поредно поражение в първенството.

Домакините започнаха нервно двубоя и имаха късмет да не получат ранен гол. Вратарят Влаходимос се озова в ничия земя, но за негов късмет ударът ан Де Гаярета от дистанция не уцели вратата. Автогол на Айтор Паредес в другата врата пък бе отменен поради нарушение. Роберт Наваро даде преднина на гостите в 40-ата минута, но Севиля изравни секунди по-късно с попадение на Жерард Фернандес.

Андалусийци поведоха в 56-ата минута, когато Акор Адамс реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Берчиче. Нигерийският национал отбеляза шестия си гол в Ла Лига за този сезон. Това накара Ернесто Валверде да пусне в игра Нико Уилямс. Билбао направи опит да стигне поне до точка, но не успя.

Следвай ни:

Снимки: Imago