Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Севиля
  3. Севиля с обрат срещу Атлетик Билбао

Севиля с обрат срещу Атлетик Билбао

  • 24 яну 2026 | 21:52
  • 906
  • 0
Севиля с обрат срещу Атлетик Билбао

Севиля записа първа победа в последните пет мача в Ла Лига, след като спечели с 2:1 домакинството си на Атлетик Билбао. С този успех андалусийци изравниха по точки днешния си съперник, но са с по-добра голова разлика. Баските записаха трето поредно поражение в първенството.

Домакините започнаха нервно двубоя и имаха късмет да не получат ранен гол. Вратарят Влаходимос се озова в ничия земя, но за негов късмет ударът ан Де Гаярета от дистанция не уцели вратата. Автогол на Айтор Паредес в другата врата пък бе отменен поради нарушение. Роберт Наваро даде преднина на гостите в 40-ата минута, но Севиля изравни секунди по-късно с попадение на Жерард Фернандес.

Андалусийци поведоха в 56-ата минута, когато Акор Адамс реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Берчиче. Нигерийският национал отбеляза шестия си гол в Ла Лига за този сезон. Това накара Ернесто Валверде да пусне в игра Нико Уилямс. Билбао направи опит да стигне поне до точка, но не успя.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Майнц с пълен обрат срещу Волфсбург след кошмарно първо полувреме

Майнц с пълен обрат срещу Волфсбург след кошмарно първо полувреме

  • 24 яну 2026 | 19:34
  • 841
  • 0
Оксфорд изненада Лестър, Филип Кръстев пропусна мача

Оксфорд изненада Лестър, Филип Кръстев пропусна мача

  • 24 яну 2026 | 19:34
  • 995
  • 0
Нов крах за Ливърпул в Премиър лийг

Нов крах за Ливърпул в Премиър лийг

  • 24 яну 2026 | 21:25
  • 22961
  • 78
Спорна дузпа зарадва Валенсия в точния момент

Спорна дузпа зарадва Валенсия в точния момент

  • 24 яну 2026 | 19:28
  • 748
  • 0
Фулъм обърна Брайтън с гол в добавеното време и се изкачи до седмата позиция

Фулъм обърна Брайтън с гол в добавеното време и се изкачи до седмата позиция

  • 24 яну 2026 | 19:19
  • 1021
  • 0
Мъките на Тотнъм продължиха и срещу Бърнли

Мъките на Тотнъм продължиха и срещу Бърнли

  • 24 яну 2026 | 19:17
  • 4164
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

  • 24 яну 2026 | 21:27
  • 6221
  • 81
Нов крах за Ливърпул в Премиър лийг

Нов крах за Ливърпул в Премиър лийг

  • 24 яну 2026 | 21:25
  • 22961
  • 78
Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

  • 24 яну 2026 | 18:59
  • 17477
  • 23
ЦСКА се прибра след лагера в Турция

ЦСКА се прибра след лагера в Турция

  • 24 яну 2026 | 21:20
  • 6327
  • 45
Виляреал 0:1 Реал Мадрид, голям пропуск на Морено

Виляреал 0:1 Реал Мадрид, голям пропуск на Морено

  • 24 яну 2026 | 23:12
  • 3857
  • 7
Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

  • 24 яну 2026 | 10:25
  • 30270
  • 42