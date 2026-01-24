Следете НБА на живо със Sportal.bg: Два мача преди полунощ

В нощта на 24-и срещу 25-и януари (събота срещу неделя) се играят общо седем мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. Sportal.bg ви предлага да проследите развитието им в реално време. Преди техния старт лидери в класирането са актуалният шампион Оклахома Сити Тъндър с баланс от 37 победи и 9 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с актив от 32 успеха и 11 поражения (Източна конференция). И двата тима в последните си срещи записаха поражения, което дава възможност на преследвачите в двете конференции да намалят дистанцията до върха, която изглежда повече от сериозна.

Програмата стартира с два мача преди полунощ. В 19:00 часа Шарлът Хорнетс посрещна Вашингтон Уизардс.

В 22:00 часа бе началото на сблъсъка между Филаделфия 76ърс и Ню Йорк Никс. Изходът от този двубой е от голямо значение за временното класиране в топ 6 на Източната конференция.

Тридесет минути след полунощ стартира и първият мач от новото денонощие. В него Минесота Тимбъруулвс приема Голдън Стейт Уориърс.

В 2:00 часа Орландо Меджик играе у дома с Кливланд Кавалиърс. “Кавалерите” стартират вечерта на петото място в Източната конфере, а докато Меджик е на седмо и при победа ще увеличи шансовете си за финиширане в зоната на плейофите след края на редовния сезон, който малко по малко започва да наближава.

Час по-късно Чикаго Булс приема Бостън Селтикс. 24 часа по-рано “келтите” взеха изключително драматична победа след две продължения при визитата си на Бруклин Нетс и сега ще опитат да стигнат до трети пореден успех в шампионата, за да се откъснат еднолично на второто място в Източната конференция.

В 3:30 часа Далас Маверикс е домакин на ЛА Лейкърс, който още ближе рани след загубата от Клипърс в дербито на Лос Анджелис и сега ще опита да се върне на победния път.

Час по-късно започва и последният мач от програмната схема, в който Юта Джаз посреща Чикаго Булс. И двата тима претърпяха поражения в последните си срещи и сега ще видим кой от тях ще се върне на победния път. Юта е сред опашкарите и в Западната конференция и плейофите изглеждат все по-голям мираж, докато съперникът, който се намира на Изток и все още таи надежди да финишира в топ 8.