Дея спорт с първи успех за 2026-а

Волейболистите на Дея спорт (Бургас) записаха първи успех за календарната 2026-а година. Възпитаниците на Георги Димитров успяха да се наложат вкъщи над Дунав (Русе) с 3:0 (25:17, 25:20, 26:24) в двубой от 13-ия кръг на efbet Супер Волей, игран тази вечер пред едва стотина зрители в зала "Бойчо Брънзов".

Бургазлии продължават да са на 6-о място във временното класиране с 6 победи, 6 загуби и 19 точки. Дунав пък остава на предпоследната 10-а позиция със само 1 победа, 11 загуби и 5 точки.

В 14-ия кръг на първенството Дея спорт ще гостува на шампиона Левски София, а русенци са домакини на Монтана. И двата мача са в петък (30 януари) съответно от 19,30 и 18,00 часа.

Най-резултатен за Дея спорт стана Цветелин Цветанов с 15 точки (2 блока, 4 аса, 39% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +9). Ерион Байрами (1 ас, 59% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +8) и Георги Бъчваров (2 аса и 44% ефективност в атака - +11) добавиха по 14 точки за победата.

За Дунав над всички за пореден път бе Алекс Николов с 21 точки (1 блок, 1 ас и 53% ефективност в атака - +13), но и неговите усилия не бяха достатъчни.

ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) - ДУНАВ (РУСЕ) 3:0 (25:17, 25:20, 26:24)

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 4, Георги Бъчваров 14, Ерион Байрами 14, Цветелин Цветанов 15, Мохамадреза Хозури 4, Хади Шуркаби 7 - Константин Чипев-либеро (Николай Градинарски 1)

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ДУНАВ: Константин Нечев 1, Алекс Николов 21, Анте Гилянович 5, Огнян Христов 2, Александър Кордев 8, Любчо Янков 7 - Атанас Митев-либеро (Ангел Павлов 3, Христо Костов, Марио Дамянов-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ.

