Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Дея спорт с първи успех за 2026-а

Дея спорт с първи успех за 2026-а

  • 24 яну 2026 | 20:19
  • 495
  • 0

Волейболистите на Дея спорт (Бургас) записаха първи успех за календарната 2026-а година. Възпитаниците на Георги Димитров успяха да се наложат вкъщи над Дунав (Русе) с 3:0 (25:17, 25:20, 26:24) в двубой от 13-ия кръг на efbet Супер Волей, игран тази вечер пред едва стотина зрители в зала "Бойчо Брънзов".

Бургазлии продължават да са на 6-о място във временното класиране с 6 победи, 6 загуби и 19 точки. Дунав пък остава на предпоследната 10-а позиция със само 1 победа, 11 загуби и 5 точки.

В 14-ия кръг на първенството Дея спорт ще гостува на шампиона Левски София, а русенци са домакини на Монтана. И двата мача са в петък (30 януари) съответно от 19,30 и 18,00 часа.

Най-резултатен за Дея спорт стана Цветелин Цветанов с 15 точки (2 блока, 4 аса, 39% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +9). Ерион Байрами (1 ас, 59% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +8) и Георги Бъчваров (2 аса и 44% ефективност в атака - +11) добавиха по 14 точки за победата.

За Дунав над всички за пореден път бе Алекс Николов с 21 точки (1 блок, 1 ас и 53% ефективност в атака - +13), но и неговите усилия не бяха достатъчни.

ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) - ДУНАВ (РУСЕ) 3:0 (25:17, 25:20, 26:24)

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 4, Георги Бъчваров 14, Ерион Байрами 14, Цветелин Цветанов 15, Мохамадреза Хозури 4, Хади Шуркаби 7 - Константин Чипев-либеро (Николай Градинарски 1)

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ДУНАВ: Константин Нечев 1, Алекс Николов 21, Анте Гилянович 5, Огнян Христов 2, Александър Кордев 8, Любчо Янков 7 - Атанас Митев-либеро (Ангел Павлов 3, Христо Костов, Марио Дамянов-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Любо Ганев участва в Генералната асамблея на Балканската волейболна асоциация в Сараево

Любо Ганев участва в Генералната асамблея на Балканската волейболна асоциация в Сараево

  • 24 яну 2026 | 19:41
  • 345
  • 0
Марица 2022 се справи трудно с Драгоман

Марица 2022 се справи трудно с Драгоман

  • 24 яну 2026 | 19:32
  • 475
  • 0
Ваньо Василев: В Ботевград има място за всички, желаещи да развиват волейбола

Ваньо Василев: В Ботевград има място за всички, желаещи да развиват волейбола

  • 24 яну 2026 | 18:41
  • 418
  • 0
Георги Петров и Нанси с 10-и успех във Франция

Георги Петров и Нанси с 10-и успех във Франция

  • 24 яну 2026 | 18:22
  • 415
  • 0
ЦПВК с лесна победа срещу Миньор

ЦПВК с лесна победа срещу Миньор

  • 24 яну 2026 | 17:52
  • 406
  • 0
Николай Желязков: Сега започваме защита на нашата шампионска титла и тя започва от Разлог

Николай Желязков: Сега започваме защита на нашата шампионска титла и тя започва от Разлог

  • 24 яну 2026 | 17:42
  • 770
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

Янев разкри целта пред ЦСКА и заяви: Хвърляме по един поглед и върху противниците

  • 24 яну 2026 | 21:27
  • 2027
  • 7
Нов крах за Ливърпул в Премиър лийг

Нов крах за Ливърпул в Премиър лийг

  • 24 яну 2026 | 21:25
  • 14627
  • 60
Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

  • 24 яну 2026 | 18:59
  • 13963
  • 20
ЦСКА се прибра след лагера в Турция

ЦСКА се прибра след лагера в Турция

  • 24 яну 2026 | 21:20
  • 4500
  • 31
Съставите на Виляреал и Реал Мадрид

Съставите на Виляреал и Реал Мадрид

  • 24 яну 2026 | 21:10
  • 1386
  • 1
Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

  • 24 яну 2026 | 10:25
  • 28200
  • 42