  3. Гергана Павлова и Христомира Поповска достигнаха до 1/4-финалите на турнир по бадминтон в Рейкявик

  • 24 яну 2026 | 20:18
Гергана Павлова и Христомира Поповска достигнаха до четвъртфиналите на единично и на двойки на международния турнир "Future Series" по бадминтон за мъже и жени в Рейкявик (Исландия).

Номер 2 в схемата Гергана Павлова се наложи над Юлиане Пирон (Франция) с 21:15, 21:17 и по-късно в спор за място на полуфиналите ще срещне Нови Виланд (Нидерландия).

Третата поставена Христомира Поповска спечели срещу гръцката квалификантка Граматула Сотириу (Гърция) с 23:21,21:14 и следващата й съперничка ще бъде Шън-чун Хуан (Тайван).

На двойки Павлова и Поповска победиха Миа и Сана Торкилдшьой (Фарьорски острови) с 21:11, 21:12.

Поставени под номер 1 са Михаела Чепишева и Цветина Попиванова отпаднаха във втория кръг след загуба от представителките на Франция Лили Готие и Манон Хайцман с 18:21, 21:16, 15:21.

При мъжете Илиян Стойнов претърпя поражение от номер 8 в схемата  Патрик Збинден (Швейцария) с 21:23, 21:15, 16:21.

