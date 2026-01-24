Берое с чиста победа срещу Черно море

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) постигна първа победа за втория полусезон в efbet Супер Волей. Играчите на Мирослав Живков биха категорично у дома Черно море (Варна) с 3:0 (25:19, 25:20, 25:19) в мач от 13-ия кръг на шампионата, игран тази вечер пред около 300 зрители в зала "Иван Вазов".

Така старозагорци остават на 5-о място във временното класиране със 7 победи, 4 загуби и 21 точки. Черно море пък остава 9-и с едва 2 победи, 10 загуби и 7 точки.

В следващия 14-и кръг Берое ще гостува на ЦСКА, докато варненци са домакини на лидера Локомотив Авиа (Пловдив). Срещите са съответно в събота (31 януари) от 19,00 часа и в петък (30 януари) от 18,00 часа.

Най-полезен за Берое стана Велизар Чернокожев с 15 точки (1 блок, 3 аса и 48% ефективност в атака - +10), а Мартин Мечкаров добави още 11 точки (3 аса, 53% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +7) за победата.

За тима на Черно море единственият с двуцифров актив беше Майкъл Доновън с 11 точки (1 ас, 50% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +2).

Снимки: Startphoto