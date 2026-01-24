Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Берое с чиста победа срещу Черно море

Берое с чиста победа срещу Черно море

  • 24 яну 2026 | 20:04
  • 141
  • 0

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) постигна първа победа за втория полусезон в efbet Супер Волей. Играчите на Мирослав Живков биха категорично у дома Черно море (Варна) с 3:0 (25:19, 25:20, 25:19) в мач от 13-ия кръг на шампионата, игран тази вечер пред около 300 зрители в зала "Иван Вазов".

Така старозагорци остават на 5-о място във временното класиране със 7 победи, 4 загуби и 21 точки. Черно море пък остава 9-и с едва 2 победи, 10 загуби и 7 точки.

В следващия 14-и кръг Берое ще гостува на ЦСКА, докато варненци са домакини на лидера Локомотив Авиа (Пловдив). Срещите са съответно в събота (31 януари) от 19,00 часа и в петък (30 януари) от 18,00 часа.

Най-полезен за Берое стана Велизар Чернокожев с 15 точки (1 блок, 3 аса и 48% ефективност в атака - +10), а Мартин Мечкаров добави още 11 точки (3 аса, 53% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +7) за победата.

За тима на Черно море единственият с двуцифров актив беше Майкъл Доновън с 11 точки (1 ас, 50% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +2).

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Любо Ганев участва в Генералната асамблея на Балканската волейболна асоциация в Сараево

Любо Ганев участва в Генералната асамблея на Балканската волейболна асоциация в Сараево

  • 24 яну 2026 | 19:41
  • 189
  • 0
Марица 2022 се справи трудно с Драгоман

Марица 2022 се справи трудно с Драгоман

  • 24 яну 2026 | 19:32
  • 266
  • 0
Ваньо Василев: В Ботевград има място за всички, желаещи да развиват волейбола

Ваньо Василев: В Ботевград има място за всички, желаещи да развиват волейбола

  • 24 яну 2026 | 18:41
  • 321
  • 0
Георги Петров и Нанси с 10-и успех във Франция

Георги Петров и Нанси с 10-и успех във Франция

  • 24 яну 2026 | 18:22
  • 324
  • 0
ЦПВК с лесна победа срещу Миньор

ЦПВК с лесна победа срещу Миньор

  • 24 яну 2026 | 17:52
  • 328
  • 0
Николай Желязков: Сега започваме защита на нашата шампионска титла и тя започва от Разлог

Николай Желязков: Сега започваме защита на нашата шампионска титла и тя започва от Разлог

  • 24 яну 2026 | 17:42
  • 638
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На полувремето: Борнемут 2:1 Ливърпул

На полувремето: Борнемут 2:1 Ливърпул

  • 24 яну 2026 | 19:30
  • 4942
  • 14
ЦСКА се прибира след лагера в Турция - очаквайте на живо!

ЦСКА се прибира след лагера в Турция - очаквайте на живо!

  • 24 яну 2026 | 20:11
  • 333
  • 0
Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

  • 24 яну 2026 | 18:59
  • 9530
  • 19
Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

  • 24 яну 2026 | 10:25
  • 25450
  • 35
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 51499
  • 50
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 33752
  • 78