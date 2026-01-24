Тебого разказа за "ужасния“ сезон 2025

Настоящият олимпийски шампион на 200 метра Лециле Тебого направи равносметка на трудния сезон 2025, като същевременно изрази увереност, че Ботсвана може да продължи да се налага над САЩ. Тебого се върна към спомените си за тежкия сезон 2025, като изтъкна амбициите на Ботсвана да остане на върха в щафетата 4х400 метра.

Действащият олимпийски шампион на 200 метра изпита трудности да остави следа на Световното първенство по лека атлетика в Токио, Япония. Той завърши четвърти на 200 метра за мъже и направи фалстарт във финала на 100 метра.

Въпреки това той вече е преодолял тези моменти и ще се стреми да се докаже през настоящия сезон, започвайки със Световните щафетни бягания през 2026 г., на които Ботсвана ще бъде домакин за първи път в историята.

"Щом влезем в отбора, има само една обща цел. Екипната работа и манталитетът, с които подхождаме към щафетата 4х400 метра... всичко е свързано с колектива“, заяви Тебого пред World Athletics.

"Това е нещо, към което винаги ще се връщам и ще ценя. Правим го за страната, за всички, които гледат и подкрепят Ботсвана.“

Участието в отбора, който спечели първата световна титла на 4х400 метра за Африка, беше перфектният завършек на едно предизвикателно първенство за 22-годишния атлет.

"Завинаги съм благодарен на съотборниците си за увереността, която ми дадоха. Те ме мотивираха и ми помогнаха да се изправя по време на един ужасен за мен сезон, с твърде много прекъсвания заради контузии.“

"След разочарованието на 100 и 200 метра, където знаех, че имам потенциал да спечеля медал, увереността ми спадна. Но те успяха да я върнат отново.“

В проливния дъжд по време на финала на 4х400 метра Тебого пробяга мощен втори пост, след като пое палката от Лий Бекепило Епи. Той я предаде на Баяпо Ндори, подготвяйки сцената за драматичен финал.

На последния пост индивидуалният шампион на 400 метра Колен Кебинатшипи преследваше американския шампион на 400 метра с препятствия Рай Бенджамин, като го изпревари в последните метри, за да грабне златния медал на финалната линия.

"Трябваше да се концентрирам по различен начин, знаейки, че това не е индивидуално състезание... Носех надеждите на още трима души“, спомня си Тебого.

"Така че, защо не? Не можех да ги разочаровам. Без значение колко бях уморен или какво ми минаваше през ума, просто се стегнах. Отборът беше този, който ме тласна напред.“

Тебого беше и ключов член на отборите на Ботсвана в щафетата 4х400 метра, които спечелиха олимпийско сребро в Париж през 2024 г. и триумфираха на Световните щафетни бягания в Насау същата година. Следващото издание на щафетите ще се проведе на родна земя на 2-3 май.

Размишлявайки върху постиженията на нацията си, посланикът на програмата Kids’ Athletics на World Athletics отбеляза и по-широкото въздействие.

"Това означава много, защото знаем, че вдъхновяваме много деца в Ботсвана и дори насърчаваме по-възрастните да спортуват и да бъдат здрави. Това е най-важното“, каза той. "Ще продължим да доминираме в щафетата 4х400 метра възможно най-дълго.“

Снимки: Gettyimages