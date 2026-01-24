Популярни
  3. Осасуна повтори героизма от миналия кръг

Осасуна повтори героизма от миналия кръг

  • 24 яну 2026 | 17:17
Чак в 21-вия кръг тимът на Осасуна стигна до първата си победа като гост в Ла Лига през сезона. Тя дойде при визитата на Райо Валекано - 3:1, като успехът беше постигнат с две попадения в добавеното време. Така отборът от Памплона направи скок в класирането и избяга на шест точки от зоната на изпадащите преди останалите двубои от кръга.

За футболист на мача беше избран Виктор Муньос, след чийто изстрел се стигна до 2:1 за Осасуна. Отборът повтори драматичния развой на сблъсъка си с Овидео в миналия кръг, когато отново с две попадения след изтичането на редовното време успя да стигне до победа с 3:1. И тогава Виктор Муньос беше точен за своите.

Сега главна роля и за двата гола в края, които се оказаха решаващи, обаче имаше защитникът на Райо Йожуа Вертрауд, който се беше появил като смяна. Първо младият нидерландец имаше нещастието, че от неговото тяло - след удара на Муньос - топката се насочи в мрежата на Баталия. Не е изключено в крайна сметка това попадение да бъде записано като автогол. Малко след това пък Вертрауд се подхлъзна в центъра, с което улесни гостите да направят атака, завършена от Асиер Осамбела за крайното 3:1.

Иначе Осасуна беше повел в 29-ата чрез голмайстора си Анте Будимир, но в 60-ата Папе Сиси беше изравнил.

Ако не се беше стигнало до щастливата за гостите развръзка, те със сигурност щяха да имат претенции срещу съдийството, защото в 73-тата минута гол на Муньос не беше зачетен. В случая реферът отсъди нарушение на Будимир срещу Лежюн при борба за позиция в наказателното поле, макар да се видя, че и двамата се държаха.

За Райо Валекано това е трета загуба във всички турнири, а след седмица тимът ще гостува не съседите от Реал Мадрид.

