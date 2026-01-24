Дубълът на Лудогорец отнесе Локо (ГО)

Лудогорец II показа страхотна игра и впечатли с убедителна победа над Локомотив (Горна Оряховица) с 5:0 в приятелски мач. Още от първите минути на срещата "орлите" демонстрираха организиран футбол, като диктуваха темпото и не оставиха шансове на съперника.

Първият гол беше дело на Петър Кирев, който откри резултата и постави началото на серия на тима. След него Александър Маринов удвои преднината, а само секунди след началото на второто полувреме, Петър Кирев отново се разписа, впечатлявайки всички с бързината и точността на удара си. Четвъртият гол беше реализиран от Елисей Съров, а в края на срещата Димитър Иванов оформи крайното 5:0.