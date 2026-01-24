Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хебър (Пазарджик)
  3. Хебър с престижно равенство в Анталия

Хебър с престижно равенство в Анталия

  • 24 яну 2026 | 16:54
  • 209
  • 0
Хебър с престижно равенство в Анталия

Хебър завърши 1:1 срещу елитния казахстански тим Кизилжар в първата си контрола от подготвителния лагер в Анталия. Двата отбора изиграха здрав и оспорван спаринг в Сиде, като и двете попадения паднаха през първото полувреме.

Станислав Маламов откри резултата за пазарджиклии, а Роман Чирков изравни за Кизилжар.

"Доволен съм от показаното в този първи мач от лагера. Срещнахме солиден противник. Можехме да постигнем и по-позитивен резултат, но на този етап това не е най-важното", заяви след срещата старши треньорът на Хебър Николай Митов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Узбеки нанесоха втора загуба на Добруджа в Турция

Узбеки нанесоха втора загуба на Добруджа в Турция

  • 24 яну 2026 | 15:14
  • 3098
  • 1
Коуто: Ще се борим за титлата

Коуто: Ще се борим за титлата

  • 24 яну 2026 | 13:25
  • 965
  • 2
Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

  • 24 яну 2026 | 13:02
  • 6612
  • 33
Обявен за ново попълнение не дойде в Черноломец

Обявен за ново попълнение не дойде в Черноломец

  • 24 яну 2026 | 12:49
  • 1264
  • 1
Локомотив (София) иска да привлече португалски халф

Локомотив (София) иска да привлече португалски халф

  • 24 яну 2026 | 12:08
  • 1762
  • 0
Отложиха контролата на Ботев (Враца)

Отложиха контролата на Ботев (Враца)

  • 24 яну 2026 | 11:33
  • 889
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

  • 24 яну 2026 | 13:02
  • 6612
  • 33
Ман Сити 1:0 Уулвс, Омар Мармуш откри резултата

Ман Сити 1:0 Уулвс, Омар Мармуш откри резултата

  • 24 яну 2026 | 16:59
  • 1535
  • 3
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 44824
  • 41
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 29533
  • 62
Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

  • 24 яну 2026 | 08:31
  • 12529
  • 2
Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 22288
  • 23