Хебър с престижно равенство в Анталия

Хебър завърши 1:1 срещу елитния казахстански тим Кизилжар в първата си контрола от подготвителния лагер в Анталия. Двата отбора изиграха здрав и оспорван спаринг в Сиде, като и двете попадения паднаха през първото полувреме.

Станислав Маламов откри резултата за пазарджиклии, а Роман Чирков изравни за Кизилжар.

"Доволен съм от показаното в този първи мач от лагера. Срещнахме солиден противник. Можехме да постигнем и по-позитивен резултат, но на този етап това не е най-важното", заяви след срещата старши треньорът на Хебър Николай Митов.