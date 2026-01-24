Популярни
Дисквалификация на Германия донесе победата на Финландия в смесената щафета

  • 24 яну 2026 | 16:37
  • 387
  • 0
Дисквалификация на Германия донесе победата на Финландия в смесената щафета

Финландците Суви Минкинен и Теро Сепяла бяха обявени за победители в единичната смесена щафета от Световната купа по биатлон в Нове Место (Чехия), след като първоначално завършилите на първо място състезатели от Германия бяха дисквалифицирани.

Марлене Фихтнер и Леонард Пфунд спечелиха състезанието с 6.5 секунди пред финландския дует. Но малко преди церемонията по награждаването те бяха лишени от първото място заради нарушение на правилата. Фихтнер не беше закрепила правилно пушката на гърба си след едно от посещенията на рубежа. Пушката трябва да бъде правилно закрепена от съображения за безопасност в този спорт.

Това беше разочарование за двамата младежи, които първоначално празнуваха първия успех на Германия за сезона, който Пфунд изглеждаше постигнал едва във втория си старт в кариерата за Световната купа, когато изпревари Сепяла в последния кръг.

Така Минкинен и Сепяла използваха осем допълнителни патрона и спечелиха с 11.3 секунди пред френския дует Жан Ришар и Емилиен Клод (с шест патрона). Норвежците Юни Арнеклейв и Мартин Невланд се качиха на подиума от първоначално четвъртото място, въпреки една наказателна обиколка, финиширайки на 16.7 секунди зад победителите с осем допълнителни патрона.

България беше представена от Рая Аджамова и Георги Джоргов, които бяха затворени с обиколка след първия пост на Джоргов. Националите останаха на предпоследната 22-а позиция със 7 допълнителни патрона и един наказателен рунд.

Класическата смесена щафета е по-късно днес в Нове Место, което е последната спирка от Световната купа преди Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина следващия месец и в което много топ звезди в спорта не стартират.

Снимки: Imago

