Сара Хектор спечели последния гигантски слалом преди Игрите в Милано - Кортина

Олимпийската шампионка Сара Хектор (Швеция) спечели последния гигантски слалом от Световната купа в алпийските ски преди Олимпийските игри в Италия, който се проведе в Шпиндлерув Млин (Чехия).

Sara Hector shows how it's done! 💥



She may have started last, but she finished first at Špindlerův Mlýn with an incredible run 👏 pic.twitter.com/axz0InqsUE — TNT Sports (@tntsports) January 24, 2026

Времето на Хектор е 2:23.86 минути (1:11.63 – първи манш, 1:12.23 – втори манш), с което изпревари с 0.18 секунди американката Пола Молцан. Американската топ-звезда в ските Микаела Шифрин завърши на 3-о място с време 2:24.09 или изоставане с 0.23 от първото място.

За Хектор, която е и олимпийска шампионка в тази дисциплина, това е първа победа през сезона и отлична подготовка за предстоящите Игри.Въпреки студените условия, разпродадена трибуна посрещна състезателите в чешкия курорт в Татрите след тригодишна пауза. Най-добре при тези условия се адаптира шведката Хектор, която спечели в реално звездно представяне първия манш, изпреварвайки с малко Камий Раст (Швейцария) и Юлия Шайб от Австрия. Във втория манш обаче лидерката в дисциплината на Световната купа Шайб пропусна врата в ранните етапи и излезе от битката.

SARA HECTOR 🇸🇪 WINS THE GS IN SPINDLERUV MLYN 🏆❄️



8th World Cup win of her career! First victory of the season for the Swedish star 🤩



🥈 Paula Moltzan 🇺🇸 (+0.18)

🥉 Mikaela Shiffrin 🇺🇸 (+0.23)#FISAlpine #WorldCupSpindleruvMlyn pic.twitter.com/9YzUxv42mo — FIS Alpine (@fisalpine) January 24, 2026

Раст даде всичко от себе си, но грешки в средата на трасето я оставиха четвърта. Също там имаше проблеми и Хектор, но във финалните метри успя да стабилизира карането и да намери правилното трасе, за да си гарантира победата.

Алис Робинсън от Нова Зеландия, носеща номер 1, имаше лош ден на пистите и не успя да се класира за втория манш.

С мястото си на подиума днес Шифрин остава на върха в генералното класиране за Световната купа, като събра 1033 точки. Втора е Раст с 833, а трета – Ема Айхер от Германия с 624. Днешната победителка Хектор се придвижи на 5-о място, като вече има 568.

В подреждането за Малката купа Шайб си остава на върха с 560, Раст е на 2-о място с 471. Третата позиция вече е за Сара Хектор, която с днешните 100 точки има 429.