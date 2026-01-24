Време е за първата Купа на България Висша лига при жените

Финалната четворка на надпреварата за Купата на България Висша лига при жените стартира днес (24 януари) в Русе. Полуфиналите и финалът на първото издание на турнира във второто ниво при дамите ще се проведат в зала "Дунав".

Участие ще вземат отборите на домакините от ВК Любо Ганев-Автосвят (Русе), Локомотив 1929 (София), Волейболна академия "Стойчев-Казийски" и Спартак Варна.

ВАСК и Спартак Варна излизат един срещу друг в първия полуфинал в 16:00 ч., а домакините от Любо Ганев-Автосвят ще се изправят срещу Локомотив 1929 в 18:30 ч. В неделя (25 януари) е големият финал между победителите от двата полуфинала. Кои ще са те, предстои да разберем след часове.