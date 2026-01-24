Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Време е за първата Купа на България Висша лига при жените

Време е за първата Купа на България Висша лига при жените

  • 24 яну 2026 | 16:08
  • 374
  • 0
Време е за първата Купа на България Висша лига при жените

Финалната четворка на надпреварата за Купата на България Висша лига при жените стартира днес (24 януари) в Русе. Полуфиналите и финалът на първото издание на турнира във второто ниво при дамите ще се проведат в зала "Дунав".

Участие ще вземат отборите на домакините от ВК Любо Ганев-Автосвят (Русе), Локомотив 1929 (София), Волейболна академия "Стойчев-Казийски" и Спартак Варна.

ВАСК и Спартак Варна излизат един срещу друг в първия полуфинал в 16:00 ч., а домакините от Любо Ганев-Автосвят ще се изправят срещу Локомотив 1929 в 18:30 ч.   В неделя (25 януари) е големият финал между победителите от двата полуфинала. Кои ще са те, предстои да разберем след часове.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

  • 24 яну 2026 | 08:31
  • 12510
  • 2
Елица Атанасийевич и Паниониос на 1/4-финал за Купата на Гърция

Елица Атанасийевич и Паниониос на 1/4-финал за Купата на Гърция

  • 23 яну 2026 | 23:20
  • 1335
  • 1
Християн Димитров, Самуил Вълчинов и Равена на полуфинал за Купата на Италия в Серия А2

Християн Димитров, Самуил Вълчинов и Равена на полуфинал за Купата на Италия в Серия А2

  • 23 яну 2026 | 23:00
  • 1500
  • 1
ЦСКА с драматичен обрат срещу Монтана

ЦСКА с драматичен обрат срещу Монтана

  • 23 яну 2026 | 22:34
  • 2923
  • 8
България приема и втората евроквалификация за девойки до 18 години

България приема и втората евроквалификация за девойки до 18 години

  • 23 яну 2026 | 21:26
  • 1441
  • 0
Добромир Димитров и Лас Палмас с първа победа в Шампионската лига

Добромир Димитров и Лас Палмас с първа победа в Шампионската лига

  • 23 яну 2026 | 21:21
  • 1358
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

  • 24 яну 2026 | 13:02
  • 6576
  • 33
Ман Сити 1:0 Уулвс, Омар Мармуш откри резултата

Ман Сити 1:0 Уулвс, Омар Мармуш откри резултата

  • 24 яну 2026 | 16:59
  • 1488
  • 3
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 44753
  • 41
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 29485
  • 62
Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

  • 24 яну 2026 | 08:31
  • 12510
  • 2
Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 22239
  • 23