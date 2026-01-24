Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Чопра продължава с индийски екип до Лос Анджелис 2028

Чопра продължава с индийски екип до Лос Анджелис 2028

  • 24 яну 2026 | 16:00
  • 238
  • 0
Чопра продължава с индийски екип до Лос Анджелис 2028

С началото на поредния олимпийски цикъл изглежда, че прочутото сътрудничество на Нирадж Чопра с чуждестранни треньори е към своя край. Новата година започна с неочаквана новина за индийската атлетическа общност – Чопра реши да прекрати краткото си, но ползотворно партньорство с чешката легенда Ян Железни, започнало през ноември 2024 г., и вместо това избра познатото пред доказаната форма. Беше обявено, че треньорът му от детството Джайвир Сингх Чаудхари се завръща в неговия тренировъчен кръг, за да го напътства през предстоящия сезон.

Решението на Чопра показва, че занапред той ще работи изцяло с индийски треньорски екип, поемайки по-голям контрол върху своята спортна и професионална кариера. TOI научи, че 28-годишният олимпийски и световен шампион вече няма да търси чуждестранен експерт – нещо, което доскоро се смяташе за жизненоважно за неговото развитие и доминация – и кариерата му отсега нататък ще бъде ръководена от индийски треньори. В сряда председателят на селекционната комисия на Атлетическата федерация на Индия (AFI), Адил Сумаривала, заяви пред TOI, че Чопра ще започне сезона, тренирайки с Чаудхари и дългогодишния си физиотерапевт Ишаан Маруаха.

"Чопра поиска Чаудхари да бъде прикрепен към него. Той е бил негов треньор, когато е започнал пътя си в хвърлянето на копие. Чопра заяви, че не търси да бъде трениран от чуждестранен експерт“, каза Сумаривала. Маруаха, който е физиотерапевт на Чопра от началото на 2017 г., когато и двамата бяха под шапката на JSW Sports, дори се присъедини към новото начинание на Чопра – Vel Sports, фирма за управление на спортисти, в която копиехвъргачът е съсобственик.

"Чопра познава тялото си добре. Той е шампион в хвърлянето и знае изискванията към един професионален атлет. След като е бил напътстван от четирима чуждестранни треньори в различни периоди, Чопра не чувства нужда да бъде менториран от друг експерт“, добави представителят на AFI. "Всичко, което мога да кажа, е, че нито AFI, нито Чопра обмислят ангажирането на чуждестранен треньор в скоро време. Няма разговори по този въпрос. Той ще бъде трениран от Чаудхари занапред и двамата вече са заети с предсезонна подготовка. Чопра ще има Чаудхари и Маруаха като част от своя треньорски щаб“, каза той.

Най-вероятно Чопра ще започне сезона си с Диамантената лига в Доха на 8 май. В момента той тренира в обичайната си база в Почефструм, където провежда 32-дневен предсезонен лагер, който ще продължи до 5 февруари. Източник, запознат със ситуацията, заяви, че тази конфигурация може да продължи до Азиатските игри в Япония, насрочени за 19 септември – 4 октомври тази година, а вероятно и до Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., ако Чопра се чувства комфортно с екипа.

Снимки: Gettyimages

