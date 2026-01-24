Преднина за врачани в "Арена Ботевград"

Ботев Враца посреща Спартак Плевен в Ботевград в двубой от 18-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. След края на първата четвърт Ботев води с 27:19.

Врачани са седми в подреждането с баланс 7-8, докато плевенчани заемат пета позиция с 8 успеха и 7 поражения до момента.

Първа част:

В началните минути играта върви кош за кош, а врачани имат минимален аванс от 15:13. Последва серия от 10:1 за Ботев преди Кавон Скот да даде глътка въздух на гостите с тройка от върха за 17:25. Първата четвърт в крайна сметка завърши пир 27:19 за домакините.

Втора част:

Разликата достигна 15 точки в полза на Ботев при 41:26.

Снимка: Sesame НБЛ

Стартови състави:

Ботев Враца: Михаил Калинов, Иво Корестилов, Станислав Хинков, Стефан Михайлов, Дейвид Хоутън

Спартак Плевен: Мартин Сотиров, Кавон Скот, Виктор Гергов, Ноел Браун, Павлин Иванов

СТАТИСТИКА НА ЖИВО