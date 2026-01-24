Кебеде и Такеле ще защитават титлите си в Токио срещу множество шампиони

Етиопците Сутуме Кебеде и Тадесе Такеле ще защитават титлите си от маратона в Токио срещу изключително силни конкуренти, когато се завърнат на събитието от платинения етикет на Световната атлетика на 1 март.

Кебеде, която ще се бори за хеттрик, постави рекорд за всички състезания в Япония с време 2:15:55 при победата си в Токио през 2024 г., преди да защити титлата си миналата година.

Тя обаче ще се изправи пред сериозна конкуренция в лицето на пет други бегачки с лични рекорди под 2:18, както и пет от 15-те най-бързи жени в историята.

Бившата световна рекордьорка от Кения Бригид Косгей оглавява стартовия списък с впечатляващото си лично постижение от 2:14:04, поставено в Чикаго през 2019 г. Съвсем наскоро тя спечели маратона в Шанхай през ноември с 2:16:36, а победата ѝ в Токио през 2022 г. с 2:16:02 е само една от многото ѝ големи титли.

Към тях ще се присъединят шампионката от маратона в Чикаго миналата година Хауи Фейса от Етиопия (2:14:57), победителката от маратона в Берлин Розмари Уанджиру от Кения (2:16:14), подгласничката от Чикаго Мегерту Алему от Етиопия (2:16:34) и Бертукан Уелде от Етиопия, която записа 2:17:56 за второто място в Амстердам миналата година.

Сред другите участнички са Сара Хол от САЩ и японките Ай Хосода и Юми Йошикава.

При мъжете стартовият списък се води от кениеца Тимъти Киплагат, който е на 11-то място във вечната световна ранглиста с времето си от 2:02:55, с което завърши втори в Токио през 2024 г.

Той и Такеле са сред осемте мъже в надпреварата с лични рекорди под 2:04. Сънародникът на Киплагат Александър Мутисо Муняо спечели маратона в Лондон през 2024 г. и постигна личния си рекорд от 2:03:11, когато завърши втори във Валенсия през 2023 г. Техният колега от Кения Винсент Кипкемой Нгетич записа 2:03:13 в Берлин през 2023 г. и зае трето място в Токио миналата година.

В състезанието ще участва и Милкеса Менгеша от Етиопия, който спечели маратона в Берлин през 2024 г. с личен рекорд от 2:03:17, заедно с кениеца Джефри Тороитич (2:03:30), френския рекордьор Морхад Амдуни (2:03:47) и етиопеца Давит Уолде (2:03:48).

Такеле триумфира в Токио миналата година с 2:03:23, подобрявайки личния си рекорд с една секунда. Той ще стартира рамо до рамо с друг бивш победител – шампиона от 2023 г. Чалу Десо от Етиопия.

Други известни имена в списъка включват кениеца Даниел Матейко, етиопците Селемон Барега и Муктар Едрис, световния бронзов медалист от Италия Илиас Ауани, японския рекордьор Сугуру Осако и канадския рекордьор Кам Левинс.

Снимки: Gettyimages