Равностойно начало на мача в Стара Загора

Берое Стара Загора приема Миньор 2015 в среща от 18-ия кръг на Sesame НБЛ.

Берое влиза в мача от шеста позиция в класирането със 7 победи и 9 загуби, докато перничани са осми с баланс 7-8.

Първа четвърт:

Надлъгването между двата тима започна с равностойна игра, като перничани взеха ранен аванс от 8:4, но старозагорци отговориха със серия от 7:0, за да поведат с 11:8.

Стартовите състави:

Берое: Дейвид Хоутън, Брет Рийд, Джейлън Бенджамин, Милен Захариев, Александър Матушев

Миньор 2015: Джордан Тали, Игор Кесар, Лазар Станкович, Лъчезар Тошков, Алекс Уандие

Снимка: Sesame НБЛ