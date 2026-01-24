Глейв надви Азу и Томпсън на 60 метра в Стокхолм

Ромел Глейв поднесе изненада, побеждавайки не само световния и европейски шампион на 60 метра в зала Джеремая Азу, но и световния и олимпийски сребърен медалист на 100 метра Кишейн Томпсън. Това се случи на турнира BAUHAUS-Galan Indoor в Стокхолм в четвъртък, част от Световния атлетически тур в зала в категория "сребро“.

След фалстарт Глейв, който беше най-бърз в квалификациите с личен рекорд от 6.55 секунди, се устреми мощно към победата в началото на сезона. Той спря хронометрите на нов личен рекорд от 6.51 секунди, устоявайки на бързия финален спринт на Азу, който остана втори с 6.54.

Томпсън, който може би имаше най-добрия старт, трябваше да се задоволи с третото място с време 6.56 секунди в едва второто си състезание в зала в кариерата.

В интервю след надпреварата Глейв потвърди, че целта му е Световното първенство по лека атлетика в зала в Куяви-Поможе (Торун) от 20 до 22 март. След това вниманието му ще се насочи към летния сезон, който ще завърши с Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. Глейв спечели бронз на 100 метра на последното издание на европейския шампионат в Рим.

За разлика от мъжкия спринт на 60 метра, при жените имаше пълна доминация на Ямайка. Джониел Смит спечели със 7.12 секунди, изпреварвайки близначките Тина и Тиа Клейтън, които записаха еднакво време от 7.14.

В тласкането на гюле при жените Даниел Томас-Дод триумфира с 19.00 метра, побеждавайки фаворитката на домакините Фани Роос, която постигна 18.46 метра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages