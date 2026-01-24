Стан Вавринка се сбогува с Australian Open

Дългата кариера на Стан Вавринка на Australian Open приключи, но не и преди швейцарецът да даде здрава битка на Тейлър Фриц в четири сета.

Фриц победи Вавринка със 7:6(5), 2:6, 6:4, 6:4 в кипящата от емоции "Джон Кейн арена", след което наблюдава как съперникът му получава незабравимо изпращане от публиката. След горещ летен ден в Мелбърн покривът беше затворен, а шумът и напрежението достигнаха още по-високо ниво, като по-голямата част от феновете подкрепяха 40-годишния носител на „уайлд кард“, който записа първата си победа от "Големия шлем" на „Мелбърн Парк“ преди 12 години.

Особено гласовита беше група привърженици, разположени по-ниско край основната линия, които се чуваха през целия мач. След като Вавринка записа ас след взаимодействие с тях в началото на третия сет, той посочи към тях, а след това към главата си – в характерен за него жест.

Една от фенките, седнала на друго място, имаше надпис „Stan the Man“, изрисуван върху корема си.

След края на двубоя Вавринка се обърна към публиката, а турнирният директор Крейг Тайли му връчи подарък.

„Обичаме те тук, Стан“, каза Тайли. „Браво.“

На големия екран беше пуснат видеомонтаж с победата му на Australian Open 2014 на финала срещу Рафаел Надал, след което Вавринка и Тайли отвориха джинджифилови бири. Швейцарецът направи почетна обиколка, посочвайки към сърцето си.

„Атмосферата отново беше невероятна“, каза Вавринка. „Затова благодаря на всички, че винаги сте тук. Имах толкова много спомени на това място през последните 20 години.“

Победата му във втория кръг над френския квалификант Артур Геа го направи първия 40-годишен мъж, достигнал до третия кръг на Australian Open от Кен Роузуол насам през 1978 г.

Това беше изключително постижение, но и такова, което вероятно му е коствало много, тъй като петсетовият мач продължи четири часа и половина.

Вавринка се нуждаеше от медицински таймаут извън корта след третия сет срещу Фриц, който и сам участва на Australian Open 2026 с контузия.

Устойчивият №9 в света се бори с проблем в коляното и призна, че и други травми са се появили в навечерието на първия турнир от Големия шлем за годината.

Въпреки че Фриц записа 30 аса – играта на закрито създава идеални условия за сервис – Вавринка можеше да се смята за малко каръш, че загуби два от първите три сета.

Фриц и Вавринка започнаха като автомобилисти, летящи по магистралата. Фриц задържа сервиса си за 51 секунди за 1:0, а първите шест гейма продължиха едва 14 минути.

След това обаче се появи „задръстване“.

Вавринка стигна до първите две точки за пробив при 3:3. При първата Фриц не му остави шанс, но при втората посрещането на втори сервис нямаше нужната дълбочина и Фриц се възползва с форхенд.

При последния им сблъсък в Монте Карло през 2023 г. Вавринка имаше три сетбола в тайбрека на първия сет. Този път не се стигна дотам, тъй като Фриц взе минипробив след разиграване от 26 удара.

Вавринка удържа началото на втория сет, след което направи пробив в типичен за тениса двугеймов обрат.

Той примамваше Фриц напред с къси топки, забиваше едноръчни бекхенди и завърши с мощен форхенд по правата при 5:2.

Миналата година в Мелбърн Фриц загуби в същия кръг от друг ветеран – Гаел Монфис. Щеше ли историята да се повтори?

Началото на третия сет наподобяваше старта на мача – бързи геймове на сервис. При 3:3 Фриц коригира позицията си на ретур при първи сервис и това веднага даде резултат – пробив.

След медицинския таймаут на Вавринка сякаш нямаше връщане назад.

И все пак Вавринка се усмихна, когато взе надмощие над Фриц в петия гейм. Още една усмивка последва и предизвика един от най-силните аплодисменти на вечерта, след като ракетиран едноръчен бекхенд в последния гейм доведе до 15-30 за Фриц.

Но последваха два огромни сервиса и мощен форхенд, с които американецът избегна опасността.

Двамата, които тренираха заедно на United Cup, размениха няколко думи на мрежата. След това елегантният Фриц даде възможност на Вавринка да се наслади на момента.

„Не мога да виня никого от публиката, че подкрепяше Стан тук“, каза Фриц.

„Невероятно е това, което той прави. Имам огромно уважение към страстта и мотивацията, които са нужни, за да правиш това, което той прави.“