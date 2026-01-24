Марсел Джейкъбс последва примера на Фърдинанд Оманяла в опит да съживи кариерата си

Италианският спринтьор Марсел Джейкъбс се завръща при бившия си треньор, за да се опита да възроди позалязлата си слава, следвайки стъпките на Фърдинанд Оманяла.

Двукратният олимпийски шампион ще се събере отново с Паоло Камоси – треньорът, който го изведе до историческите му победи в Токио. Това се случва след период, в който Джейкъбс тренираше под ръководството на американеца Рана Райдър.

Италианската федерация по лека атлетика (FIDAL) потвърди подновеното партньорство в изявление във вторник. "Заедно те написаха паметни страници в историята на италианския спорт“, заяви президентът на FIDAL Стефано Мей. "Работихме, за да начертаем нов път и за двамата.“

31-годишният Джейкъбс започва работа с Камоси през 2015 г. Тяхното сътрудничество води до забележителна поредица от успехи, включително олимпийско злато на 100 метра и в щафетата 4х100 метра на Игрите в Токио през 2021 г. Под ръководството на Камоси Джейкъбс също така спечели световна титла на 60 метра в зала през 2022 г. и европейска титла на 100 метра през същата година.

Двамата се разделиха през септември 2023 г., когато Джейкъбс се премести във Флорида, за да тренира с Рана Райдър. Този период донесе смесени резултати, включително европейска титла на 100 метра през 2024 г., но и разочароващо пето място в същата дисциплина на Олимпийските игри в Париж.

Джейкъбс пропуска сезона в зала през 2026 г. След трудния сезон 2025, белязан от физически проблеми, пето място в Париж и ограничено участие в състезания, Джейкъбс е решил да подходи по-предпазливо към завръщането си. Миналата година той се състезава рядко, като участва само в едно състезание на закрито и едно на открито, в допълнение към 100-те метра и щафетата 4х100 метра на Световното първенство в Токио.

В интервю за La Gazzetta dello Sport“ цитирано от L’Equipe, Джейкъбс разкри за скорошните си трудности. "Имах много съмнения относно бъдещето си; не тренирах три месеца“, сподели той. "Но почивката беше полезна. Не прибързвах с нещата, вслушвах се в ума и тялото си и след дълго обмисляне със семейството си реших да продължа.“

С поглед напред спринтьорът дава приоритет на здравето и дългосрочните си цели. "Няма да участвам в никакви състезания на закрито, но ще се опитам да спечеля трето поредно европейско злато на 100 метра“, заяви той.

Италианският спринтьор следва примера на Оманяла "Но отново, без да бързам. Трябва да съм на 100% физически.“ Това обмислено завръщане към позната тренировъчна среда бележи началото на нов цикъл за Джейкъбс, чиято цел са Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Джейкъбс е поредният високопрофилен спринтьор, който се завръща при бившия си треньор, следвайки стъпките на най-бързия мъж в Африка Фърдинанд Оманяла, който се събра отново с бившия си наставник Дънкан Айемба миналия октомври.

Оманяла се раздели с Айемба в края на 2023 г. след седмо място на Световното първенство в Будапеща, Унгария, и започна работа с Джефри Кимани. Този период обаче му донесе смесени резултати, като не успя да се класира за финала на 100 метра както на Олимпийските игри в Париж 2024, така и на Световното първенство през 2025 г.

Сега той се надява, че Айемба, човекът, който му помогна да се превърне в звездата, която е днес, ще успее отново да направи своята магия с оглед на Световното първенство през 2027 г. и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Следвай ни:

Снимки: Imago