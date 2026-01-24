Трагичната участ на Даниел Народицки била "злополука"

Смъртта на гросмайстор Даниел Народицки е била определена като злополука и най-вероятно е резултат от прилежащо медицинско състояние, според доклад, публикуван тази седмица от Службата на съдебния лекар на окръг Мекленбърг в Северна Каролина.

Популярният американски гросмайстор, коментатор, преподавател и стриймър трагично почина в дома си на 19 октомври, едва на 29-годишна възраст. В продължение на месеци в социалните мрежи се разпространяваха спекулации относно обстоятелствата около смъртта му, но този доклад е първият, който официално оповестява причината за кончината.

Според заключенията на съдебния лекар, Народицки е починал от вероятна сърдечна аритмия — нарушение на сърдечния ритъм, причинено от прилежащо заболяване, известно като системна саркоидоза. Начинът на смъртта официално е определен като злополука.

Токсикологичният доклад отбелязва, че в организма на 29-годишния са били открити вещества като метамфетамин, амфетамин, митрагинин и 7-хидроксимитрагинин. Съединенията на митрагинина са свързани с кратом — растително вещество, което понякога се използва за стимулиращ или седативен ефект, като в жилището са били намерени и торбички с прах от кратом.

Според съдебния лекар концентрацията на тези вещества не е била фатална. В доклада се посочва:

„Въпреки това, не може да бъде изключена възможността стимулиращите сърдечно-съдовата система ефекти на тези вещества да увеличат риска от сърдечна аритмия и по този начин да са допринесли за смъртта.“

Народицки е починал внезапно „без признаци на остър дистрес“:

„Обстоятелствата и находките на мястото предполагат, че смъртта е настъпила внезапно, без доказателства за остро страдание. Той не е търсил контакт с приятели или спешна помощ с оплаквания от тежко заболяване или болка.“

Народицки е бил открит, след като приятелите му се притеснили, че е пропуснал планиран полет. Гросмайстор Олександър Бортник и ФИДЕ майстор Питър Джанатос, основател на Charlotte Chess Center, отишли в дома му, където го намерили в безсъзнание. Пристигналите екипи констатирали смъртта му на място.

Според доклада, два дни по-рано приятелите му са иззели около 40 таблетки, описани като „вероятно Аддерал“, когато са го посетили от загриженост за състоянието му по време на стрийм.

В доклада се посочва, че е имало „допълнително притеснение за самоубийствено предозиране на фона на стреса, който починалият е изпитвал заради обвинения в измама, отправени срещу него от известна международна фигура в шаха през предходната година“.

Тази фигура е гросмайстор Владимир Крамник, който в момента е разследван от Комисията по етика и дисциплина на ФИДЕ за предполагаем тормоз над американския гросмайстор, както и над чешкия гросмайстор Давид Навара. Народицки открито говореше за психологическата тежест и онлайн негативизма, породени от тези атаки, докато Навара описа суицидни мисли, възникнали след поредица от събития, започнали с туит, в който Крамник го назовава по име.

Докладът обаче подчертава, че „няма доказателства за умишлено или неумишлено предозиране с незаконни, предписани или безрецептурни вещества“.

Американският гросмайстор беше една от най-обичаните фигури в шахматния свят, с огромна аудитория, която след смъртта му нарасна до над 350 000 последователи в Twitch и достигна 520 000 абонати в YouTube. Популярността му се дължеше не само на задълбочените му коментари и образователно съдържание, но и на чувството му за хумор и харизматичната му личност.

„Даниел беше талантлив шахматист, коментатор и преподавател, и обичан член на шахматната общност, уважаван и ценен от фенове и играчи по целия свят“, заяви семейството му в официално изявление. „Той беше и любящ син и брат, както и верен приятел на мнозина.“

Почит към Народицки отдадоха водещи гросмайстори и шахматни личности от цял свят, сред които гросмайстор Магнус Карлсен, който сподели лична история за това как Народицки е заемал специално място в живота му.

„Известно е, че играхме няколко партии в нощта на сватбата ми. Реших да изиграя няколко партии и си помислих, че каквото и да се случи, това ще бъде забавна история“, каза той. „Реших да изиграя няколко партии и от болничното легло, докато чакахме раждането.“

Други почитания дойдоха и от гросмайсторите Хикару Накамура, Петер Леко, Левон Аронян и Фабиано Каруана. Последният заяви: „Неговата страст към шаха личеше както когато коментираше, така и когато се състезаваше. Той беше пълен с харизма, изключително интелигентен, остроумен, забавен и най-вече — много добър и щедър човек.“

През ноември приятели и семейството на гросмайстора създадоха Мемориалния и стипендиантски фонд „Народицки“, за да подкрепят две основни инициативи в чест на неговото наследство. В рамките на шест седмици около 2 800 дарители са дарили над 1 000 000 долара, достигайки една четвърт от целта на кампанията от 4 милиона долара.

Фондацията Charlotte Chess Center, организатор на стипендиантския фонд, заяви, че този етап ще им позволи да осигурят място, което ще бъде домакин на Мемориалния блиц и рапид турнир „Народицки“ — турнир на живо, който се очаква да направи своя дебют през лятото на 2026 година.

