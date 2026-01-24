Тентоглу стартира сезона в Гърция преди международните си участия през февруари

Двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу ще открие новия си сезон днес в Пеания, Гърция. Първото му международно състезание за 2026 г. ще бъде на турнира Czech Indoor Gala в Острава (Чехия) на 3 февруари.

Това ще бъде първият път от осем години, в който Тентоглу започва сезона си у дома в Гърция. Решението идва след изненадващото му представяне на Световното първенство по лека атлетика в Токио 2025, където той завърши на 11-то място.

През последните няколко години Тентоглу беше доминираща фигура в скока на дължина, печелейки два златни олимпийски медала, световна титла и сребро, както и две световни титли в зала.

Той също така държи европейската титла от първенството в Берлин през 2018 г., както и европейската титла в зала в периода от 2019 до 2023 г.

Въпреки това, сезон 2025 не оправда очакванията, като гръцкият атлет не успя да добави нови големи международни отличия към богатата си колекция.

Въпреки че влезе в Световното първенство в зала в Нандзин 2025 като двукратен действащ шампион, най-добрият скок на Тентоглу от 8.14 метра му отреди необичайното пето място. Той все още се бореше с последиците от грип, който го принуди да се оттегли от Европейското първенство в зала през 2025 г.

Летният му сезон обаче започна по-силно и той постигна впечатляващ водещ резултат в света от 8.46 метра на Европейския отборен шампионат в Мадрид 2025 (Първа дивизия), с което спечели първото място.

На Световното в Токио 2025 той премина с лекота квалификациите, нуждаейки се само от един скок, за да се класира за финала. Във финалната фаза обаче Тентоглу успя да скочи едва 7.83 метра, което го остави на 11-та позиция.

През новия сезон пред Тентоглу се открива възможност да си върне титлата в зала, да продължи европейската си доминация и да се бори за златото на Ultimate World Championships в Будапеща 2026.

Снимки: Gettyimages