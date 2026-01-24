Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Надер и Клавер ще блестят на атлетическия турнир в Острава

Надер и Клавер ще блестят на атлетическия турнир в Острава

  • 24 яну 2026 | 12:26
  • 290
  • 0
Надер и Клавер ще блестят на атлетическия турнир в Острава

Някои от най-големите звезди на европейската атлетика ще се съберат на 3 февруари за Czech Indoor Gala – състезание от златния ранг на Световния атлетически тур в зала. Сред участниците се открояват имената на световния шампион Исак Надер и европейската шампионка в зала Лике Клавер.

След изненадващата си победа на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио, Надер ще се пробва в по-дълга дистанция в Чехия, като ще стартира на 3000 метра. Това ще бъде първото му голямо състезание в тази дисциплина.

Личният му рекорд на 3000 метра е 7:53.40, поставен през 2022 г. – време, което през миналата година би го наредило едва в топ 300 в света за тази дистанция.

По-рано същата вечер на пистата ще излезе европейската шампионка в зала Клавер, която ще се състезава на 400 метра. Тя е неизменна част от силния отбор на Нидерландия и ключова фигура в щафетата 4x400 метра от години. Клавер помогна за спечелването на златото в смесената щафета и среброто в женската щафета 4x400 метра на Олимпийските игри в Париж.

Нидерландката ще се изправи срещу световната бронзова медалистка на 400 метра с препятствия Емма Заплеталова и четвъртата от европейско първенство Лурдес Глория Мануел.

В битката на двете обиколки ще се включат още бившата европейска шампионка от Полша Жустина Свиети-Ерсетич, както и чехкините Лада Вондрова и Тереза Патржилкова. Въпреки че Клавер е бягала под 50 секунди на открито, тя все още не е постигала това в зала, което предвещава много оспорвана надпревара.

При мъжете на 400 метра се очаква яростна битка между европейския шампион в зала от Унгария Атила Молнар, чешкия номер едно Матей Кършак и двукратния европейски сребърен медалист Едоардо Скоти от Италия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Министърът в оставка с коментар за казуса с Лалова

Министърът в оставка с коментар за казуса с Лалова

  • 23 яну 2026 | 22:11
  • 5155
  • 5
Габи Петрова подкрепи Ивет Лалова: Когато сияеш дразниш онези, които живеят в тъмнина!

Габи Петрова подкрепи Ивет Лалова: Когато сияеш дразниш онези, които живеят в тъмнина!

  • 23 яну 2026 | 18:55
  • 1041
  • 5
Олимпийската шампионка обяви, че е бременна

Олимпийската шампионка обяви, че е бременна

  • 23 яну 2026 | 12:11
  • 5429
  • 1
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 42760
  • 100
Бивша рекордьорка в маратона сменя Кения с Турция за ЛА 2028

Бивша рекордьорка в маратона сменя Кения с Турция за ЛА 2028

  • 22 яну 2026 | 18:49
  • 1320
  • 0
35-годишният Робъртсън покри норматива на 60 метра за Световното в зала

35-годишният Робъртсън покри норматива на 60 метра за Световното в зала

  • 22 яну 2026 | 17:01
  • 1202
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

Ботев прекрати предсрочно лагера си в Анталия заради лошо време

  • 24 яну 2026 | 13:02
  • 2042
  • 10
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 35791
  • 27
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 24109
  • 39
Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

  • 24 яну 2026 | 08:31
  • 9047
  • 1
Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 15640
  • 10
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Рууд и Чилич закриват програмата

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Рууд и Чилич закриват програмата

  • 24 яну 2026 | 10:23
  • 9585
  • 1