Надер и Клавер ще блестят на атлетическия турнир в Острава

Някои от най-големите звезди на европейската атлетика ще се съберат на 3 февруари за Czech Indoor Gala – състезание от златния ранг на Световния атлетически тур в зала. Сред участниците се открояват имената на световния шампион Исак Надер и европейската шампионка в зала Лике Клавер.

След изненадващата си победа на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио, Надер ще се пробва в по-дълга дистанция в Чехия, като ще стартира на 3000 метра. Това ще бъде първото му голямо състезание в тази дисциплина.

Личният му рекорд на 3000 метра е 7:53.40, поставен през 2022 г. – време, което през миналата година би го наредило едва в топ 300 в света за тази дистанция.

По-рано същата вечер на пистата ще излезе европейската шампионка в зала Клавер, която ще се състезава на 400 метра. Тя е неизменна част от силния отбор на Нидерландия и ключова фигура в щафетата 4x400 метра от години. Клавер помогна за спечелването на златото в смесената щафета и среброто в женската щафета 4x400 метра на Олимпийските игри в Париж.

Нидерландката ще се изправи срещу световната бронзова медалистка на 400 метра с препятствия Емма Заплеталова и четвъртата от европейско първенство Лурдес Глория Мануел.

В битката на двете обиколки ще се включат още бившата европейска шампионка от Полша Жустина Свиети-Ерсетич, както и чехкините Лада Вондрова и Тереза Патржилкова. Въпреки че Клавер е бягала под 50 секунди на открито, тя все още не е постигала това в зала, което предвещава много оспорвана надпревара.

При мъжете на 400 метра се очаква яростна битка между европейския шампион в зала от Унгария Атила Молнар, чешкия номер едно Матей Кършак и двукратния европейски сребърен медалист Едоардо Скоти от Италия.

