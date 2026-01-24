Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Шампион по ММА от Камерун събира боклука на София

Шампион по ММА от Камерун събира боклука на София

  • 24 яну 2026 | 11:46
  • 529
  • 0
Шампион по ММА от Камерун събира боклука на София

Професионален ММА боец, дошъл чак от Африка, е сред хората, които чистят в част от софийските райони. Луи Амджи намира работата в общинския завод за боклук през трудовата борса. Взелият два пъти титлата ММА шампион на Камерун и веднъж за цяла Африка вече три месеца е част от столичното предприятие за третиране на отпадъци, предаде Нова телевизия.

„Събирането на боклуците е тежка, физическа работа. Нужна е сила, за да можеш да се справиш”, споделя той.

Луи обаче не е сам. Заедно с него, в почистването на отпадъците е и Никема Амиду - родом от Кот д'Ивоар и също на 43 години. Преди да дойде в България, Никема е бил шофьор на камион.

„Харесва ми тук работата. Камионът, който карах в Кот д'Ивоар, ми напомня на камиона, с който се предвижваме сега за събирането на отпадъците. А и аз дойдох в България с ясната цел да продължа да работя”, каза още Амиду.

Той споделя, че често пъти жители от засегнатите райони са ги поздравявали за работата им. Знае и как да им отговори.

Оказва се, че първите стъпки в професията на Луи и Никема съвпадат със софийската криза с боклука. Тях обаче това не ги разубеждава да продължат с това, за което са дошли - работата. „Откакто сме тук, винаги е било така. Не знам какво бих направил за кризата, освен да върша работата си – да събирам боклука”, казва мъжът.

И въпреки титлите в Африка, плановете на Луи не са за връщане обратно в родината. „Тук ще си остана! Не планирам никъде да ходя”, каза още той.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Първото събитие на UFC за 2026 - прогнози и мнения от експертите

Първото събитие на UFC за 2026 - прогнози и мнения от експертите

  • 23 яну 2026 | 18:03
  • 6149
  • 0
Чад Мендес срещу Бенсън Хендерсън е част от събитието RAF 6

Чад Мендес срещу Бенсън Хендерсън е част от събитието RAF 6

  • 23 яну 2026 | 14:50
  • 538
  • 0
Контузия вади Дипчиков от двубой в Русия

Контузия вади Дипчиков от двубой в Русия

  • 23 яну 2026 | 13:00
  • 756
  • 0
Джъстин Гейджи се закани: Ще разходя това английско куче Пимблет

Джъстин Гейджи се закани: Ще разходя това английско куче Пимблет

  • 23 яну 2026 | 11:02
  • 1117
  • 0
Пимблет показа ръстово преимущество над Гейджи преди UFC 324

Пимблет показа ръстово преимущество над Гейджи преди UFC 324

  • 23 яну 2026 | 10:04
  • 1174
  • 0
Преизбраха Красимир Инински за президент на БФ Бокс с пълно единодушие

Преизбраха Красимир Инински за президент на БФ Бокс с пълно единодушие

  • 22 яну 2026 | 14:26
  • 598
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

  • 24 яну 2026 | 10:25
  • 11087
  • 9
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 30378
  • 20
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 20637
  • 26
Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

  • 24 яну 2026 | 08:31
  • 6983
  • 1
Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 12183
  • 5
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Джокович на сцената

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Джокович на сцената

  • 24 яну 2026 | 10:23
  • 7841
  • 1