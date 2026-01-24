Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Бърнард Лагат е новият генерален мениджър на младежките атлетически програми в САЩ

  • 24 яну 2026 | 11:41
Бърнард Лагат е новият генерален мениджър на младежките атлетически програми в САЩ

Ръководният орган на леката атлетика в Съединените щати (USA Track and Field) обяви назначаването на петкратния олимпиец и осемкратен световен шампион Бърнард Лагат за нов генерален мениджър на младежките програми.

На новата си позиция Лагат, който е вторият най-бърз бегач на 1500 метра в историята, ще ръководи разнообразните младежки инициативи на USATF. Сред тях са Младежката олимпиада, националните шампионати за младежи и първенствата до 20 години. Лагат също така ще поеме отговорността за стартирането на нови проекти, включително лагери и менторски програми.

"За мен е истинска чест да служа като генерален мениджър на младежките програми в USATF“, заяви Лагат. "Леката атлетика е определяща част от моя спортен път и съм развълнуван, че сега ще мога да допринеса с лидерство, опит и да споделя страстта си към развитието на младите таланти – от масовия спорт до елитните национални програми, включително и пара-атлетиката.“

"Благодарен съм на USATF за възможността и доверието да ръководя тази важна сфера. Очаквам с нетърпение да работя с лидерите на младежките дивизии, асоциациите, регионалните ръководители, треньорите и родителите за оформянето на следващото поколение шампиони, както на пистата, така и извън нея“, добави той.

"Постиженията на Бърнард на пистата са изумявали и вдъхновявали бегачи по целия свят“, коментира Макс Сийгъл, главен изпълнителен директор на USA Track & Field. "Развълнувани сме да видим как той ще продължи да вдъхновява и обучава следващото поколение олимпийски надежди.“

Снимки: Gettyimages

