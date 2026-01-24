Голям удар за Шерика Джаксън и Кишейн Томпсън след отмяната на ключово състезание в Ямайка

Звездите на ямайската лека атлетика, сред които Шерика Джаксън и Кишейн Томпсън, се сблъскаха с неочакван проблем, след като важен турнир от спортния календар беше внезапно отменен.

Организаторите на турнира Queen's/Grace Jackson Development Meet, ключово събитие в лекоатлетическия календар на Ямайка, обявиха, че надпреварата няма да се проведе.

Събитието първоначално беше насрочено за 31 януари и служеше като важна стъпка в подготовката на редица атлети, включително спринтьорки от ранга на Шерика Джаксън и Шели-Ан Фрейзър-Прайс, които са участвали в него в миналото.

В кратко изявление организационният комитет изрази съжаление за решението си да отмени състезанието, което много спортисти са очаквали с нетърпение.

"Организационният комитет на турнира Queen’s Grace Jackson със съжаление съобщава за отмяната на събитието през 2026 г.“, се казва в изявлението.

"Извиняваме се за късното предизвестие и благодарим за разбирането. Очакваме с нетърпение да се прегрупираме и да организираме по-силно събитие през 2027 г.“

Поредица от отменени турнири в Ямайка Тази отмяна е поредният удар за лекоатлетическия сезон 2026, след като и няколко други значими събития бяха отменени.

Наскоро беше потвърдено, че щафетният турнир Western Relays, предвиден за 14 февруари, също няма да се състои. По подобен начин по-рано беше отменен и турнирът Racers Grand Prix, като организаторите посочиха сериозни проблеми с финансирането.

В рядък обрат на събитията, щафетният турнир с препятствия Central Hurdles Relays, чиято отмяна също беше обявена, в крайна сметка ще се проведе. Организаторите промениха решението си, след като научиха, че планираните ремонтни дейности по настилката на G.C. Foster College са отложени. Сега състезанието е насрочено за 24 януари.

Провеждан за първи път през 2002 г., турнирът Queen's/Grace Jackson е неизменна част от календара в продължение на 24 години. Той почита наследството на Грейс Джаксън, изтъкната възпитаничка на The Queen's School, която е била част от отбора, спечелил единствената титла на училището от шампионата за момичета през 1979 г.

Впоследствие Джаксън изгражда блестяща международна кариера, печелейки сребърен олимпийски медал на 200 метра на Игрите в Сеул през 1988 г. Тя е двукратна носителка на приза „Спортистка на годината“ в Ямайка (1986, 1988) и в миналото е държала националните рекорди на 200 и 400 метра.

