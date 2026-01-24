Коул Хокър подобри рекорд на Бърнард Лагат

Докато светът на леката атлетика се подготвя за откриването на професионалния американски сезон в събота с New Balance Indoor Grand Prix в Бостън, Коул Хокър тихомълком даде зрелищен старт на своя сезон в зала в петък в Блексбърг, Вирджиния.

В първото състезание за деня олимпийският и световен шампион постигна време от 4:52.92 на 2000 метра, с което подобри дългогодишния американски рекорд в зала на Бърнард Лагат от 4:54.74, поставен през 2014 г. Той остана съвсем близо и до рекорда на открито на Джим Спайви от 4:52.44, датиращ от 1987 г.

Тренировъчният партньор на Хокър Купър Тиър допълни успеха, като изравни предишния рекорд на Лагат, завършвайки на второ място.

Снимки: Gettyimages