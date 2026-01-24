Андрю Нембард поведе Индиана към успех над Оклахома

Андрю Нембард вкара 27 точки и подаде 11 асистенции за Индиана Пейсърс, които нанесоха поражение със 117:114 над лидера в Западната конференция на НБА Оклахома Сити Тъндър. Срещата беше повторение на миналогодишните финали за титлата в Националната баскетболна асоциация.

Нембард беше един от тримата състезатели на Индиана, който вкара 20 или повече точки, а тимът им спря серията и от три поредни поражения. Джараси Уокър добави 26, Паскал Сиакам остана с 21.

А тимът на Оклахома падна едва за втори път в последните девет мача, въпреки 47-те точки на Шей Гилджъс-Александър. Чет Холмгред прибави 25 точки и 13 борби, а в класирането те са недостижими за момента с 37 победи и само девет загуби.

Индиана имаше преднина от 10 точки две минути преди края, но последва серия от девет безответни точки на Гилджъс-Александър. След това Айзея Джо пропусна да обърне хода на срещата със стрелба от зоната за три точки, а в последните секунди Индиана удържа победата.

Денвър Нъгетс се наложи над Милуоки със 102:100 с 20 точки на Джулиън Строутър, който успешно компенсира липсата на важни състезатели. Тим Хардуей-джуниър добави 17, а не взеха участие Никола Йокич, Джамал Мъри, Камерън Джонсън, Йонас Валанчюнас, Крисчън Браун и Пейтън Уотсън. Също така трябваше да доиграят мача без Аарън Гордън, който получи разтежение в слабините.

Бъкс остана без Янис Адетокумбо в последните близо две минути, тъй като получи разтежение на прасеца и след мача сам прогнозира, че няма да играе в следващия един месец. Адетокумбо завърши срещата с 22 точки, 13 борби и 7 подавания. Кайз Къзма опита да реши мача със стрелба в момента на финалната сирена, но пропусна.

В мач с две продължения Бостън се наложи над Бруклин Нетс със 130:126. Пейтън Причард вкара 32 точки за победителите и подаде решаващата асистенция за Амари Уилямс, който обърна хода на мача за своите с точна стрелба 3:30 минути преди края на второто допълнително време. Иначе тивът на Селтикс загуби преднина от 10 в последните 3:06 на редовното време, а също така успя да преодолее дефицит от пет точки 7.9 секунди. Юго Гонсалес вкара тройка за 120:120 и влизане във второ продължение четири стотни от секундата преди края.

Атланта Хоукс се справи с Финикс със 110:103, като Джейлън Джонсън вкара 23 точки в мача, но 12 от тях дойдоха в последната четвърт. Финикс пък трябваше да преглътнат излизането на звездата им Дивайн Буукър от игра заради разтежение на глезена.

Баскетболистите на Атланта вкараха последните осем точки в мача, което нямаше как да не им осигури и победата, а и да сложат край на поредицата от три победи на Сънс. Атланта е на 3-о място в Югоизточната дивизия с 22 победи и 25 поражения, а Финикс 2-и в Тихоокеанската с 27/18.

Освен точките, Джонсън направи свой личен рекорд по взети борби, спирайки на 18 и така регистрира 30-ия си дабъл-дабъл. Ониека Оконгву прибави 30, а Си Джей Маккалъм остана с 21 за победителите. Колин Гилепси отговори с 16 точки за Финикс.

Хюстън Рокетс спечели дербито на Западната конференция за деня, след като успя да изтръгна 111:104 над лидера Детройт. Кевин Дюрант вкара 32 за гостите от Хюстън, а Алперен шенгюн остана с 19 и пет подавания. Рийд Шепърд влезе от пейката и завърши срещата с 18, колкото вкара и Джейлън Дюрън за домакините от Детройт.