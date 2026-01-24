Без интернет и телефони: националите по скокове на батут с нестандартна подготовка

С натоварен състезателен календар и ясни цели започва новата година за българските скокове на батут. Това заяви генералният секретар на Българската федерация по скокове на батут и член на Техническия комитет към Международната федерация Мариела Стойчева.

“Бих искала да поздравя всички наши спортисти, треньори, ръководители на спортните клубове, родители и фенове с Новата година. Пожелавам им най-вече здраве, много щастие и късмет. А на нашите състезатели – да постигнат много добри резултати през тази година“, каза Стойчева.

Подготовката на националните отбори вече стартира с лагер в местността Узана. “Бяхме настанени в хижа без телевизор и без интернет, а връзката с телефоните беше доста ограничена. Въпреки това спортистите останаха изключително доволни“, подчерта тя.

“Тренираше се в зимни условия, състезателите бяха много добре подготвени, а в свободното време се забавляваха с настолни игри, билярд и разговори помежду си. Дори обсъждаха правилата, което им се отрази много добре“, допълни Стойчева.

Преди няколко дни федерацията проведе и редовното си Общо събрание. “То не беше изборно, но съгласно Закона за спорта бяхме длъжни да приемем определени документи. По-голямата част от клубовете присъстваха и нямаше никакви притеснения“, обясни генералният секретар.

“Обсъдихме и нормативните документи за провеждане на състезанията през годината. Предложените корекции бяха минимални и изцяло в полза на състезателите“, уточни тя.

По думите на Стойчева още в началото на годината българските състезатели навлизат в активен състезателен период. “Ще имаме два основни състезателни етапа. Първият е свързан с европейското първенство, което ще се проведе от 5 до 13 април в Портимао, Португалия“, каза тя.

“В края на годината ни очаква и световно първенство в Китай, така че подготовката ни е изцяло насочена към тези два форума. Ще имаме и ежемесечни лагер-сборове“, добави Стойчева.

Преди европейския шампионат националите ще направят важен международен старт.

“Първото ни състезание за годината ще бъде в Алкмаар, Нидерландия – Световна купа и турнири за всички възрастови групи. Това ще бъде основната ни подготовка преди Европейското първенство, защото не е удачно първият старт да бъде директно голям форум“, заяви тя.

По отношение на олимпийските квалификации Стойчева подчерта, че при скоковете на батут те започват по-късно.

“Тази година нямаме олимпийски квалификации. Първото световно първенство, което ще бъде квалификационно за Олимпийските игри, е през 2027 година“, обясни тя.

“Тогава започват и квалификационните световни купи, а през 2028 година и континенталните първенства ще бъдат част от олимпийската квалификация“, допълни Стойчева.

Особено значимо за българските скокове на батут е, че световното първенство през 2027 година ще се проведе у нас.

“Да, България ще бъде домакин и това ще бъде първата олимпийска квалификация. Надяваме се домакинството да ни помогне“, каза Стойчева.

“Разчитаме на много добра организация и на отлична подготовка на нашите състезатели“, допълни тя.

Добра новина за националния отбор е и очакваното включване на Катерина Кулешова.

“От юни месец тя официално ще може да се състезава за България, след като приключат всички административни процедури“, заяви Стойчева.

“Тя не е спирала подготовката си, въпреки че преди Нова година получи една нелепа контузия. Вярваме, че ще се възстанови бързо и ще се върне във формата си“, добави тя.

“Присъствието ѝ ще бъде изключително полезно и за останалите ни състезателки. Това ще донесе здрава конкуренция и допълнителна мотивация“, подчерта Стойчева.

“Христина Пенева също е много щастлива, че няма да бъде единствената ни представителка и че отговорността ще бъде споделена“, завърши генералният секретар на федерацията.