Тодор Стойчев и Калоян Пешев приключиха участието си на Световната купа в Солт Лейк Сити

Тодор Стойчев и Калоян Пешев приключиха участието си в турнира за Световната купа на сабя мъже в Солт Лейк Сити (САЩ). В конкуренцията на още 210 фехтовачи от 39 държави те не успяха да се класират за втория ден на надпреварата, когато ще бъдат разпределени медалите.

Тодор Стойчев игра силно и уверено в групите и с 4 побeди и 2 загуби се класира направо за втория кръг на елиминациите. В двубой за място сред най добрите 64 възпитаникът на фехтовален клуб Свечников загуби от много силен противник – француцина Максим Пианфети – с 10:15.

Калоян Пешев, възпитаник на фехтовален клуб Свечников, записа в групите 1 победа и 5 загуби и не стигна до предварителните елиминации. Днес е вторият ден от индивидуалната надпревара при жените. Белослава Иванова ще се изправи срещу N1 в световната ранглиста Мисаки Емура от Япония, Емма Нейкова ще играе срещу Вероника Василева, а Йоана Илиева излиза срещу Мариела Виале от Италия.