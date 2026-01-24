Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Тодор Стойчев и Калоян Пешев приключиха участието си на Световната купа в Солт Лейк Сити

Тодор Стойчев и Калоян Пешев приключиха участието си на Световната купа в Солт Лейк Сити

  • 24 яну 2026 | 10:43
  • 90
  • 0

Тодор Стойчев и Калоян Пешев приключиха участието си в турнира за Световната купа на сабя мъже в Солт Лейк Сити (САЩ). В конкуренцията на още 210 фехтовачи от 39 държави те не успяха да се класират за втория ден на надпреварата, когато ще бъдат разпределени медалите.

Тодор Стойчев игра силно и уверено в групите и с 4 побeди и 2 загуби се класира направо за втория кръг на елиминациите. В двубой за място сред най добрите 64 възпитаникът на фехтовален клуб Свечников загуби от много силен противник – француцина Максим Пианфети – с 10:15.

Калоян Пешев, възпитаник на фехтовален клуб Свечников, записа в групите 1 победа и 5 загуби и не стигна до предварителните елиминации. Днес е вторият ден от индивидуалната надпревара при жените. Белослава Иванова ще се изправи срещу N1 в световната ранглиста Мисаки Емура от Япония, Емма Нейкова ще играе срещу Вероника Василева, а Йоана Илиева излиза срещу Мариела Виале от Италия.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Русе посреща турнир по лък този уикенд

Русе посреща турнир по лък този уикенд

  • 24 яну 2026 | 01:10
  • 810
  • 0
След 30 години България отново приема Европейско по спортна стрелба

След 30 години България отново приема Европейско по спортна стрелба

  • 23 яну 2026 | 11:49
  • 745
  • 0
Четири българки ще играят във втория ден на Световната купа по фехтовка в Солт Лейк Сити

Четири българки ще играят във втория ден на Световната купа по фехтовка в Солт Лейк Сити

  • 23 яну 2026 | 09:48
  • 1140
  • 0
Силно представяне на българските стрелци на турнир в Мюнхен

Силно представяне на българските стрелци на турнир в Мюнхен

  • 22 яну 2026 | 20:58
  • 766
  • 0
Започна подмяната на настилката в зала "Арена Шумен"

Започна подмяната на настилката в зала "Арена Шумен"

  • 22 яну 2026 | 15:48
  • 1179
  • 1
Плевен избра тенисистката Росица Денчева за "Спортист на годината"

Плевен избра тенисистката Росица Денчева за "Спортист на годината"

  • 21 яну 2026 | 23:05
  • 1107
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

  • 24 яну 2026 | 10:25
  • 3421
  • 1
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 24037
  • 18
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 16693
  • 21
Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

  • 24 яну 2026 | 08:31
  • 4905
  • 0
Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 8057
  • 2
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Джокович на сцената

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Джокович на сцената

  • 24 яну 2026 | 10:23
  • 6283
  • 1