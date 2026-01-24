Популярни
Световната медалистка Патрисия Силва със старт на 800 м във Франция

  24 яну 2026
Световната медалистка Патрисия Силва със старт на 800 м във Франция

Португалската лекоатлетка и медалистка от световно първенство Патрисия Силва ще участва в бягането на 800 метра на турнира Meeting de l’Eure на 1 февруари, който е част от Световния тур на закрито (сребърно ниво).

Миналата година Силва спечели бронзов медал в същата дисциплина на Световното първенство на закрито в Нандзин и ще се стреми отново да се качи на подиума и през този сезон.

През 2025 г. тя достигна и до финала на Европейското първенство по лека атлетика в Апелдорн, но в дисциплината 1500 метра, където завърши на седмо място.

Португалката завърши успешната си година със сребърен медал в смесената щафета на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа.

Силва откри новия си сезон на 18 януари в Люксембург, където записа резултат от 4:08.35 минути, което е най-бързото ѝ откриване на сезона в тази дистанция.

Деветкратната национална шампионка на Португалия (на открито и в зала) ще се стреми да спечели първия си европейски медал на писта тази година, както и да увеличи колекцията си от световни отличия с наближаването на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026.

В състезанието на 800 метра при мъжете на пистата ще излезе и действащият африкански шампион Алекс Нгено Кипнгетич от Кения. Миналата година Кипнгетич не успя да се класира за финала на Световното в Нандзин, след като завърши четвърти в своя полуфинал.

Снимки: Gettyimages

