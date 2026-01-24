Едеса ще защитава титлата си на маратона в Осака

Двукратната шампионка и рекордьорка на трасето Воркенеш Едеса се завръща на женския маратон в Осака, за да защити титлата си в състезанието от платинен етикет на Световната атлетика в неделя (25).

Етиопката Едеса подобри рекорда на трасето с повече от две минути през 2024 г., изравнявайки тогавашния си личен рекорд от 2:18:51. Тя запази титлата си и миналата година, като финишира с време 2:21:00, за да победи японките Кана Кобаяши и Юка Сузуки, които постигнаха значителни лични рекорди.

След това Едеса спечели маратона в Хамбург през април с личен рекорд от 2:17:55, преди да завърши трета на маратона в Сидни.

Този път нейни съпернички ще бъдат сънародничката ѝ Бедату Хирпа и Стела Чесанг от Уганда.

Хирпа постигна личен рекорд от 2:18:27, за да спечели маратона в Дубай преди година, а след това записа още една победа на маратона в Париж, където финишира с време 2:20:45.

Чесанг наскоро завърши на 12-то място в маратона на Световното първенство в Токио, а преди това се класира шеста на маратона в Лондон. Нейният национален рекорд от 2:18:26 беше поставен във Валенсия през 2024 г.

Към тях на стартовата линия ще се присъединят и водещите японски атлетки Мизуки Мацуда и Мао Уесуги.

Мацуда, която има личен рекорд от 2:20:42, постигнат в Берлин през 2024 г., завърши седма в Осака миналата година и е трикратна победителка в състезанието, след като си осигури победата през 2018, 2020 и 2022 г. Уесуги постави най-доброто си постижение в кариерата от 2:22:11, когато завърши четвърта в Нагоя миналата година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages