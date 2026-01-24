Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Шампионките Батоклети и Нийомукунзи в сблъсък на Campaccio

Шампионките Батоклети и Нийомукунзи в сблъсък на Campaccio

  • 24 яну 2026 | 10:12
  • 160
  • 0
Шампионките Батоклети и Нийомукунзи в сблъсък на Campaccio

Надя Батоклети се завръща, за да защити короната си от Campaccio, но ще се изправи срещу шампионката от 2024 г. Франсин Нийомукунзи, която ще се опита да си върне титлата. Срещата е част от златния кръг на Световния крос-кънтри тур на Световната атлетика и ще се проведе в Сан Джорджо су Леняно в неделя.

Селестин Ндикумана, който миналата година завърши втори в състезанието при мъжете, също се завръща в Италия с амбицията да се изкачи с едно място по-високо този уикенд.

Миналата година олимпийската и световна медалистка Батоклети стана първата италианка, спечелила Campaccio от 31 години насам, като измина 6-километровото трасе за 21:14 и триумфира с преднина от 44 секунди.

Този път тя пристига в Сан Джорджо су Леняно след две победи през декември – една на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа и друга на 5 км в Болцано. Преди това тя спечели златния кръг от крос-кънтри тура в Атапуерка и завърши втора в Алкобендас.

Франсин Нийомукунзи от Бурунди ще се опита да ѝ попречи да спечели отново на родна земя и да си върне титлата от Campaccio, която спечели за първи път преди две години. Тогава 26-годишната атлетка записа време 19:42, побеждавайки Батоклети с четири секунди. Двете се срещнаха и на Campaccio през 2023 г., когато Батоклети завърши четвърта, с две секунди и едно място пред Нийомукунзи.

Миналата година Нийомукунзи спечели златния кръг от крос-кънтри тура в Албуфейра, а в началото на годината беше трета в Елгоибар.

Към тях ще се присъединят Елвание Нимбона, която завърши трета на Cinque Mulini през ноември, както и Мишелин Нийомахоро, която беше четвърта на Campaccio миналата година.

Италианките Аделе Роата и Лучия Арнолдо, които също влязоха в топ 10 миналата година, се завръщат. Арнолдо вече има в актива си и седмо място от състезанието по вертикално изкачване на Световното първенство по планинско и трейл бягане в Канфранк-Пиринеос.

В състезанието на 10 км при мъжете двама атлети, завършили в топ 4 миналата година, отново ще се борят за победата. Селестин Ндикумана от Бурунди беше втори, а тунизиецът Мохамед Амин Джхинауи, четвърти на олимпийските игри в стипълчейза, завърши четвърти. Двамата отново ще се състезават, а сред конкурентите им са кениецът Матю Кипкоеч Кипруто, угандиецът Долфин Челимо, Ив Нимубона от Руанда, Емил Хафашимана от Бурунди и етиопецът Абрам Симе.

Кипруто ще дебютира на Campaccio, след като през последните два месеца на 2025 г. завърши съответно трети, втори и първи в златните кръгове от крос кънтри тура в Сория, Сан Виторе Олона и Елдорет.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Министърът в оставка с коментар за казуса с Лалова

Министърът в оставка с коментар за казуса с Лалова

  • 23 яну 2026 | 22:11
  • 4446
  • 5
Габи Петрова подкрепи Ивет Лалова: Когато сияеш дразниш онези, които живеят в тъмнина!

Габи Петрова подкрепи Ивет Лалова: Когато сияеш дразниш онези, които живеят в тъмнина!

  • 23 яну 2026 | 18:55
  • 973
  • 4
Олимпийската шампионка обяви, че е бременна

Олимпийската шампионка обяви, че е бременна

  • 23 яну 2026 | 12:11
  • 4804
  • 1
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 42717
  • 100
Бивша рекордьорка в маратона сменя Кения с Турция за ЛА 2028

Бивша рекордьорка в маратона сменя Кения с Турция за ЛА 2028

  • 22 яну 2026 | 18:49
  • 1318
  • 0
35-годишният Робъртсън покри норматива на 60 метра за Световното в зала

35-годишният Робъртсън покри норматива на 60 метра за Световното в зала

  • 22 яну 2026 | 17:01
  • 1196
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

  • 24 яну 2026 | 10:25
  • 3361
  • 1
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 23995
  • 18
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 16654
  • 21
Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

Аспарух Аспарухов пред Sportal.bg: Чака ни тежко лято, но всички работим здраво, за да може България да побеждава

  • 24 яну 2026 | 08:31
  • 4890
  • 0
Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

Предложиха един милион за халф на ЦСКА, "червените" не го искат

  • 24 яну 2026 | 09:10
  • 8022
  • 2
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Джокович на сцената

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Джокович на сцената

  • 24 яну 2026 | 10:23
  • 6272
  • 1