Шампионките Батоклети и Нийомукунзи в сблъсък на Campaccio

Надя Батоклети се завръща, за да защити короната си от Campaccio, но ще се изправи срещу шампионката от 2024 г. Франсин Нийомукунзи, която ще се опита да си върне титлата. Срещата е част от златния кръг на Световния крос-кънтри тур на Световната атлетика и ще се проведе в Сан Джорджо су Леняно в неделя.

Селестин Ндикумана, който миналата година завърши втори в състезанието при мъжете, също се завръща в Италия с амбицията да се изкачи с едно място по-високо този уикенд.

Миналата година олимпийската и световна медалистка Батоклети стана първата италианка, спечелила Campaccio от 31 години насам, като измина 6-километровото трасе за 21:14 и триумфира с преднина от 44 секунди.

Този път тя пристига в Сан Джорджо су Леняно след две победи през декември – една на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа и друга на 5 км в Болцано. Преди това тя спечели златния кръг от крос-кънтри тура в Атапуерка и завърши втора в Алкобендас.

Франсин Нийомукунзи от Бурунди ще се опита да ѝ попречи да спечели отново на родна земя и да си върне титлата от Campaccio, която спечели за първи път преди две години. Тогава 26-годишната атлетка записа време 19:42, побеждавайки Батоклети с четири секунди. Двете се срещнаха и на Campaccio през 2023 г., когато Батоклети завърши четвърта, с две секунди и едно място пред Нийомукунзи.

Миналата година Нийомукунзи спечели златния кръг от крос-кънтри тура в Албуфейра, а в началото на годината беше трета в Елгоибар.

Към тях ще се присъединят Елвание Нимбона, която завърши трета на Cinque Mulini през ноември, както и Мишелин Нийомахоро, която беше четвърта на Campaccio миналата година.

Италианките Аделе Роата и Лучия Арнолдо, които също влязоха в топ 10 миналата година, се завръщат. Арнолдо вече има в актива си и седмо място от състезанието по вертикално изкачване на Световното първенство по планинско и трейл бягане в Канфранк-Пиринеос.

В състезанието на 10 км при мъжете двама атлети, завършили в топ 4 миналата година, отново ще се борят за победата. Селестин Ндикумана от Бурунди беше втори, а тунизиецът Мохамед Амин Джхинауи, четвърти на олимпийските игри в стипълчейза, завърши четвърти. Двамата отново ще се състезават, а сред конкурентите им са кениецът Матю Кипкоеч Кипруто, угандиецът Долфин Челимо, Ив Нимубона от Руанда, Емил Хафашимана от Бурунди и етиопецът Абрам Симе.

Кипруто ще дебютира на Campaccio, след като през последните два месеца на 2025 г. завърши съответно трети, втори и първи в златните кръгове от крос кънтри тура в Сория, Сан Виторе Олона и Елдорет.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages