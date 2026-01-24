Младите руски борци ще могат да се състезават с химн и знаме

Световната федерация по борба (UWW) разреши на руски спортисти под 24 години да участват в международни турнири с националния флаг и с химна на страната, съобщава ТАСС.

Михаил Мамиашвили, президент на Руската федерация по борба, уточни, че въпросът за участието на пълнолетни руски спортисти остава отворен и ще бъде решен окончателно на едно от предстоящите заседания на бюрото на UWW.

През април 2023 г. UWW допусна руски борци до участие като неутрални състезатели, но по-късно Русия се оттегли от олимпийските игри в Париж през 2024 г. Мярката бе част от глобалните санкции срещу руските спортисти, започнали в края на февруари 2022 г., когато повечето международни федерации ограничиха участието на руснаци в състезания по препоръка на МОК заради войната в Украйна. Решението на UWW да позволи на младите руски състезатели да се явяват под националния флаг е възприето с особено внимание както в Русия, така и в международната борцова общност.