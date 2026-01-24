Силен български старт в Рейкявик

Българските състезатели започнаха с победи на международния турнир "Future Series" по бадминтон за мъже и жени в Рейкявик (Исландия).

При жените номер 2 в схемата Гергана Павлова се наложи над квалификантката Сара Линдсков (Гренландия) с 21:18, 14:21, 21:19. Следващата й съперничка ще бъде Юлиане Пирон (Франция).

Третата поставена Христомира Поповска спечели срещу Аня Блазина (Словакия) с 21:10, 21:15 и утре излиза срещу квалификантката Граматула Сотириу (Гърция).

На двойки Павлова и Поповска победиха французойките Ева Бувил и Маржолен Рафан с 21:14, 21:14. Утре българките ще спорят с Миа и Сана Торкилдшьой (Фарьорски острови).

Поставени под номер 1 са Михаела Чепишева и Цветина Попиванова, който ще играят срещу представителките на Франция Лили Готие и Манон Хайцман.

При мъжете Илиян Стойнов записа успех над Матю Абела (Малта) с 21:12, 21:13, а в следващия кръг съперник ще му бъде номер 8 в схемата Патрик Збинден (Швейцария).

Цветомир Стоянов загуби на единично от Яро Ван Делсен (Белгия) с 14:21, 12:21, както и на двойки заедно с Евгени Панев от Домас Паксис и Даниелиус Берзанскис (Литва) с 15:21, 17:21.