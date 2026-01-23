Популярни
ЦСКА с драматичен обрат срещу Монтана

  • 23 яну 2026 | 22:34
  • 986
  • 6

Отборът на ЦСКА записа 3-а поредна и общо 9-а победа за сезона в efbet Супер Волей. Момчетата на Александър Попов направиха много труден и драматичен обрат като гости, като надделяха над Монтана с 3:2 (21:25, 28:26, 23:25, 25:17, 15:8) в един от най-интересните мачове от 13-ия кръг на шампионата, игран тази вечер пред около 200 зрители в зала "Младост".

Така "червените" са втори във временното класиране с 9 победи, 3 загуби и 29 точки, но преди изиграването на останалите срещи от кръга. Монтана остава на 8-о място с 5 победи, 7 загуби и 15 точки в актива си.

В следващия 14-и кръг ЦСКА е домакин на коравия тим на Берое 2016 (Стара Загора), докато монтанчани са гости на Дунав (Русе). Двубоите са съответно в събота (31 януари) от 19,00 часа и в петък (30 януари) от 18,00 часа.

Най-полезен за ЦСКА стана Мохамад Реза Беик с 20 точки (3 блока, 1 ас, 48% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане - +8) за победата. Стойко Ненчев и влезлият като резерва Хеймиш Хейзълдън се отчетоха с още 16 и 15 точки за успеха.

За домакините от Монтана Кристиан Валчак също реализира 20 точки (2 блока, 1 ас и 41% ефективност в атака - +8), а Марк Михайлов добави 18 точки (4 блока, 2 аса, 33% ефективност в атака и 51% позитивно посрещане - +11), но и това не беше достатъчно за победата.

МОНТАНА - ЦСКА 2:3 (25:21, 26:28, 25:23, 17:25, 8:15)

МОНТАНА: Виктор Жеков 2, Кристиан Валчак 20, Марк Михайлов 18, Николай Стефанов 9, Бруно Рубо 16, Павел Душков 11 - Калоян Ботев-либеро (Александър Митков 3, Георги Елчинов 1, Ейдер Бангера, Стефан Узунов)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ

ЦСКА: Висенте Монфорт Миная 4, Спас Байрев 6, Мохамад Реза Беик 20, Николай Пенчев 9, Стойко Ненчев 16, Теодор Тодоров 9 - Мартин Божилов-либеро (Никола Великов 2, Хеймиш Хейзълдън 15, Тодор Костов 2, Захари Згуров)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.

