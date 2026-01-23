Първото събитие на UFC за 2026 - прогнози и мнения от експертите

Този уикенд феновете на бойните спортове празнуват, тъй като най-елитната ММА верига в света се завръща. Събитието UFC 324 ще се проведе в Лас Вегас в събота (неделя сутрин, българско време), а битките които са подготвили от организацията обещават много екшън, нокаути и събмишъни.

За да дадат своите прогнози и експертни мнения за основната част от двубоите на UFC 324, в студиото на "Sportal Fight Club" гостуваха Владислав Генов и Емил Незиров. Двамата имаха разнопосочни виждания за изхода от главната битка на вечерта - сблъсъка между Пади Пимблет и Джъстин Гейджи за временния пояс в категория до 70 килограма. Носителят на черен колан по бразилско жиу-жицу Владислав Генов заложи на по-младия майстор на граплинга Пади Пимблет, а Незиров на опитния нокаутьор Джъстин Гейджи.

Основателят и треньор на "Владислав Генов Файт Тийм" е на мнение, че амортизацията от дългогодишната и наситена с тежки битки кариера на Джъстин Гейджи може и да изиграе ключова роля в тази шампионска битка, а боецът от Ливърпул ще трябва да разчита на своите умения в борбата и граплинга, за да надделее в планирания за пет рунда дуел.

Медалистът от световни и европейски първенства по бойно самбо Емил Незиров сподели пък личните си предпочитания към Гейджи и вярва, че неговата целеустременост към победа и умения в страйкинга ще му донесат победата.

За основния подгряващ двубой професионалните ММА бойци в студиото бяха на едно мнение - бившият шампион в категория петел, Шон О'Мали, ще надделее над бойната гордост на Китай, Сонг Ядонг. Редакторът в медията ни, Борис Тонев, единствено заложи на изненада в този двубой и победа за коравия азиатец.

И тримата участници в дискусията нa Sportal.bg бяха единодушни в мнението си, че другият представител на Великобритания на UFC 324, Брендън Алън, ще сломи атрактивния и нетипичен боец от Бразилия - Жан Силва.

Вижте целия разговор и прогнозите на гостите в студиото ни за останалите двубои от главната карта на UFC 324, както и "скрития диамант" в подгряващите срещи - Умар Нурмагомедов срещу Дейвисън Фигерейдо.