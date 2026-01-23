Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Първото събитие на UFC за 2026 - прогнози и мнения от експертите

Първото събитие на UFC за 2026 - прогнози и мнения от експертите

  • 23 яну 2026 | 18:03
  • 1863
  • 0

Този уикенд феновете на бойните спортове празнуват, тъй като най-елитната ММА верига в света се завръща. Събитието UFC 324 ще се проведе в Лас Вегас в събота (неделя сутрин, българско време), а битките които са подготвили от организацията обещават много екшън, нокаути и събмишъни.

За да дадат своите прогнози и експертни мнения за основната част от двубоите на UFC 324, в студиото на "Sportal Fight Club" гостуваха Владислав Генов и Емил Незиров. Двамата имаха разнопосочни виждания за изхода от главната битка на вечерта - сблъсъка между Пади Пимблет и Джъстин Гейджи за временния пояс в категория до 70 килограма. Носителят на черен колан по бразилско жиу-жицу Владислав Генов заложи на по-младия майстор на граплинга Пади Пимблет, а Незиров на опитния нокаутьор Джъстин Гейджи.

Основателят и треньор на "Владислав Генов Файт Тийм" е на мнение, че амортизацията от дългогодишната и наситена с тежки битки кариера на Джъстин Гейджи може и да изиграе ключова роля в тази шампионска битка, а боецът от Ливърпул ще трябва да разчита на своите умения в борбата и граплинга, за да надделее в планирания за пет рунда дуел.

Медалистът от световни и европейски първенства по бойно самбо Емил Незиров сподели пък личните си предпочитания към Гейджи и вярва, че неговата целеустременост към победа и умения в страйкинга ще му донесат победата.

За основния подгряващ двубой професионалните ММА бойци в студиото бяха на едно мнение - бившият шампион в категория петел, Шон О'Мали, ще надделее над бойната гордост на Китай, Сонг Ядонг. Редакторът в медията ни, Борис Тонев, единствено заложи на изненада в този двубой и победа за коравия азиатец.

И тримата участници в дискусията нa Sportal.bg бяха единодушни в мнението си, че другият представител на Великобритания на UFC 324, Брендън Алън, ще сломи атрактивния и нетипичен боец от Бразилия - Жан Силва.

Вижте целия разговор и прогнозите на гостите в студиото ни за останалите двубои от главната карта на UFC 324, както и "скрития диамант" в подгряващите срещи - Умар Нурмагомедов срещу Дейвисън Фигерейдо.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Контузия вади Дипчиков от двубой в Русия

Контузия вади Дипчиков от двубой в Русия

  • 23 яну 2026 | 13:00
  • 590
  • 0
Джъстин Гейджи се закани: Ще разходя това английско куче Пимблет

Джъстин Гейджи се закани: Ще разходя това английско куче Пимблет

  • 23 яну 2026 | 11:02
  • 854
  • 0
Пимблет показа ръстово преимущество над Гейджи преди UFC 324

Пимблет показа ръстово преимущество над Гейджи преди UFC 324

  • 23 яну 2026 | 10:04
  • 822
  • 0
Преизбраха Красимир Инински за президент на БФ Бокс с пълно единодушие

Преизбраха Красимир Инински за президент на БФ Бокс с пълно единодушие

  • 22 яну 2026 | 14:26
  • 576
  • 0
Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 14222
  • 10
Семен Новиков и Кирил Милов триумфираха на Държавното по борба

Семен Новиков и Кирил Милов триумфираха на Държавното по борба

  • 22 яну 2026 | 00:29
  • 5464
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 36754
  • 154
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 20042
  • 28
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 54891
  • 135
Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 11666
  • 4
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 34607
  • 20
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 38706
  • 79