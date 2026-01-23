Популярни
Кадровите проблеми в Тотнъм се увеличават

  • 23 яну 2026 | 16:22
  • 631
  • 0

Полузащитникът Лукас Бергвал е най-новото попълнение в списъка с контузени играчи в Тотнъм. Шведът контузи глезена си при победата с 2:0 в Шампионската лига над Борусия (Дортмунд) във вторник - резултат, който свали част от напрежението върху треньора.

"Шпорите" се изправят срещу Бърнли във Висшата лига в събота, надявайки се да завършат позитивното си представяне, но ще бъдат без играчи като Родриго Бентанкур, Ричарлисон, Мохамед Кудус и Бен Дейвис. Жоао Палиня също е под въпрос, докато нападателят Доминик Соланке все още не е 100% здрав, въпреки че отбеляза гол срещу Дортмунд в първия си двубой като титуляр от последния ден на миналия сезон.

"За съжаление Лукас получи контузия в глезена. Той продължава да няма голям късмет с контузиите. Изглежда, че е по-сериозна. Той ще бъде прегледан през следващите няколко дни, така че ще знаем повече за времевата рамка. Палиня напредва, може да е близо до Бърнли, но ще бъде трудно“, заяви Томас Франк.

Специалистът, чийто отбор има две победи в последните си 13 мача в първенството, каза, че статистиката на Тотнъм по отношение на контузии този сезон е една от най-лошите, с които се е сблъсквал. "Това сигурно е близо до третата ми година във Висшата лига с Брентфорд. Имах и ужасна година с травми, което оказа огромно влияние. Сякаш сме прокълнати или нещо подобно, но контузиите са част от футбола“, добави датчанинът.

Централният защитник Мики ван де Вен ще бъде на разположение срещу Бърнли, след като беше наказан за мача с Дортмунд. Последните дни имаше спекулации относно бъдещето на нидерландеца, но според Франк няма такива съмнения: "Изглежда щастлив. Много щастлив след мача, който спечелихме. Мики е фантастичен играч и фантастичен посланик на този клуб. Той се развива като лидер. Мики е играч на Тотнъм сега и в бъдеще."

