Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Димитър Кисимов ще дебютира срещу квалификант на Australian Open

Димитър Кисимов ще дебютира срещу квалификант на Australian Open

  • 23 яну 2026 | 15:40
  • 375
  • 0
Димитър Кисимов ще дебютира срещу квалификант на Australian Open

Димитър Кисимов ще се изправи срещу квалификант в първия кръг на сингъл при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис. Това отреди жребият, който бе изтеглен днес.

Българинът ще направи своя дебют в турнири от Големия шлем при юношите срещу 16-годишния Нтугамили Рагин от Ботсвана, който премина квалификациите. При победа 17-годишният Кисимов ще играе срещу победителя от двубоя между №15 в схемата Гевин Гууд (САЩ) и Даниел Жаде (Франция).

В момента Димитър Кисимов заема 25-о място в световната ранглиста за юноши.

В края на миналата година той достигна до финала на престижния турнир на клей в Брейдънтън (САЩ) – едно от най-силните състезания за юноши и девойки от категория J300 на Международната тенис федерация (ITF).

Следвай ни:

Още от Тенис

Зверев загуби още един сет, но отново печели на Australian Open

Зверев загуби още един сет, но отново печели на Australian Open

  • 23 яну 2026 | 13:56
  • 1036
  • 0
Сабаленка се надява да има дълга кариера по подобие на Новак и други звезди в мъжкия тенис

Сабаленка се надява да има дълга кариера по подобие на Новак и други звезди в мъжкия тенис

  • 23 яну 2026 | 11:45
  • 508
  • 1
Въпреки море от турски знамена и освирквания Путинцева продължава напред в Мелбърн

Въпреки море от турски знамена и освирквания Путинцева продължава напред в Мелбърн

  • 23 яну 2026 | 10:42
  • 3746
  • 0
Коко Гоф влезе в компанията на легенди

Коко Гоф влезе в компанията на легенди

  • 23 яну 2026 | 09:33
  • 1409
  • 0
Нестеров допусна загуба на старта в Тунис

Нестеров допусна загуба на старта в Тунис

  • 23 яну 2026 | 08:53
  • 351
  • 0
Алкарас се разправи с Муте и изравни рекорд на Бьорн Борг

Алкарас се разправи с Муте и изравни рекорд на Бьорн Борг

  • 23 яну 2026 | 07:57
  • 3152
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 19379
  • 75
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 4440
  • 3
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 45544
  • 126
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №17

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 1865
  • 1
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 28501
  • 16
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 33427
  • 73