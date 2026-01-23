Димитър Кисимов ще дебютира срещу квалификант на Australian Open

Димитър Кисимов ще се изправи срещу квалификант в първия кръг на сингъл при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис. Това отреди жребият, който бе изтеглен днес.

Българинът ще направи своя дебют в турнири от Големия шлем при юношите срещу 16-годишния Нтугамили Рагин от Ботсвана, който премина квалификациите. При победа 17-годишният Кисимов ще играе срещу победителя от двубоя между №15 в схемата Гевин Гууд (САЩ) и Даниел Жаде (Франция).

В момента Димитър Кисимов заема 25-о място в световната ранглиста за юноши.

В края на миналата година той достигна до финала на престижния турнир на клей в Брейдънтън (САЩ) – едно от най-силните състезания за юноши и девойки от категория J300 на Международната тенис федерация (ITF).