Александър Омод Килде отказа участие в супергигантския слалом в Кицбюел

Норвежецът Александър Омодт Килде се отказа от участие в супергигантския слалом за Световната купа в Кицбюел, тъй като продължава да страда от контузия на гърба и участието му на Олимпийските игри в Италия остава под въпрос.

33-годишният Килде предварително се оттегли от емблематичното спускане в австрийския курорт в събота, но се надяваше да тества физическата си форма в супергигантския слалом.

„Той тренира супергигантски слалом рано тази сутрин, но все още не е готов за състезание“, каза мениджърът на отбора на Норвегия Михаел Ротенщайнер в изявление.

„Гърбът му се подобрява с всеки изминал ден и перспективите изглеждат много добри по отношение на старта му в Кран Монтана следващата седмица“, добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

Килде, който спечели бронзов медал в супергигантския слалом на Олимпийските игри в Пекин 2022, получи сериозни контузии на рамото и на крака, както и последваща инфекция, след като падна във Венген (Швейцария) през януари 2024 година по време на спускане.

Той пропусна миналия сезон, но се завърна за старта от Световната купа през ноември в Колорадо. Най-доброто му представяне този сезон е 11-о в спускането в Бийвър Крийк.

Килде спечели малката световна купа в спускането през 2022 и 2023 година и беше шампион в общото класиране за Световната купа през 2020-а.

„Предвидих го, гърбът ми наистина беше зле през последните няколко дни и знам от какво се нуждаеш в Кицбюел. Не може да си там, без да се чувстваш на 100%. Трябва да слушам тялото си, но става въпрос само за това да се върна в играта възможно най-скоро“, коментира норвежецът.

Състезанието в Кран Монтана следващата седмица е последното от Световната купа преди началото на Олимпийските игри в Италия.