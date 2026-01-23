Ботев (Пловдив) привлече талант от Секирово

Популярни
  • 23 яну 2026 | 10:49
  • 393
  • 0
Млад талант на Секирово е харесан от Ботев (Пловдив) след пробен период в тима и ще продължи развитието си при "канарчетата". Ивайло Ячев, част от набор 2010, е играчът, който поема в посока Ботев.

"Ръководството и треньорите на ФК Секирово поздравяват Ивайло Ячев по повод преминаването му в Ботев (Пловдив). Това е заслужена стъпка напред, резултат от труд, постоянство и отдаденост. Пожелаваме му здраве, успехи и много положителни емоции в новия клуб.

ФК Секирово се гордее с развитието на своите възпитаници и му желае уверен път и бъдещи спортни успехи. Апелираме към всички деца да се запишат, да тренират и да практикуват любимата игра. А към родителите – подкрепяте ги! Ние ще сбъднем техните мечти", написаха от третодивизионния клуб.

