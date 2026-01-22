Фрайбург е на 1/8-финалите след минимален успех над Макаби (Тел Авив)

Фрайбург стана третият отбор, който си гарантира място директно на 1/8-финалите в Лига Европа. Това стана факт след успеха с 1:0 в домакинството на Макаби (Тел Авив) от 7-ия кръг на основната фаза. Германският тим трябваше доста да се потруди, но взе ценните три точки с гол на Игор Матанович в 82-рата минута.

Срещата бе доста оспорвана, като и двата тима създадоха някои добри голови възможности.

В 56-ата минута се стигна до една от най-интересните ситуации в наказателното поле на гостите, като първо изстрел на Матиас Гинтер бе спасен от вратаря, след това Игор Матанович при добавката нацели напречната греда, а накрая и Юито Сузуки не успя да се разпише.

Все пак домакините успяха да стигнат до гола в 82-рата минута. Кристиан Гюнтер с елегантен пас намери Игор Матанович, който с глава порази вратата за 1:0.

С този успех Фрайбург събра актив от 17 точки и се намира на 3-тото място във временното класиране. Макаби остава на последната 32-ра позиция с 1 спечелена точка.