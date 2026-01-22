Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фрайбург
  3. Фрайбург е на 1/8-финалите след минимален успех над Макаби (Тел Авив)

Фрайбург е на 1/8-финалите след минимален успех над Макаби (Тел Авив)

  • 22 яну 2026 | 22:35
  • 217
  • 0
Фрайбург е на 1/8-финалите след минимален успех над Макаби (Тел Авив)

Фрайбург стана третият отбор, който си гарантира място директно на 1/8-финалите в Лига Европа. Това стана факт след успеха с 1:0 в домакинството на Макаби (Тел Авив) от 7-ия кръг на основната фаза. Германският тим трябваше доста да се потруди, но взе ценните три точки с гол на Игор Матанович в 82-рата минута.

Срещата бе доста оспорвана, като и двата тима създадоха някои добри голови възможности.

В 56-ата минута се стигна до една от най-интересните ситуации в наказателното поле на гостите, като първо изстрел на Матиас Гинтер бе спасен от вратаря, след това Игор Матанович при добавката нацели напречната греда, а накрая и Юито Сузуки не успя да се разпише.

Все пак домакините успяха да стигнат до гола в 82-рата минута. Кристиан Гюнтер с елегантен пас намери Игор Матанович, който с глава порази вратата за 1:0.

С този успех Фрайбург събра актив от 17 точки и се намира на 3-тото място във временното класиране. Макаби остава на последната 32-ра позиция с 1 спечелена точка.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тер Стеген: В Барселона избраха Жоан Гарсия и аз уважавам това

Тер Стеген: В Барселона избраха Жоан Гарсия и аз уважавам това

  • 22 яну 2026 | 19:29
  • 1566
  • 0
Лига Европа на живо: Брага поведе срещу Нотингам

Лига Европа на живо: Брага поведе срещу Нотингам

  • 22 яну 2026 | 22:00
  • 11983
  • 3
Ван Дайк: Обнадежден съм

Ван Дайк: Обнадежден съм

  • 22 яну 2026 | 19:24
  • 1166
  • 0
Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

  • 22 яну 2026 | 19:07
  • 11452
  • 7
Фенове на Брюж се облякоха като Борат в Казахстан, вкараха ги в затвора

Фенове на Брюж се облякоха като Борат в Казахстан, вкараха ги в затвора

  • 22 яну 2026 | 18:53
  • 2623
  • 6
Рома и Дженоа ще си разменят млади играчи

Рома и Дженоа ще си разменят млади играчи

  • 22 яну 2026 | 18:43
  • 987
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Глазгоу Рейнджърс 1:0 Лудогорец

Глазгоу Рейнджърс 1:0 Лудогорец

  • 22 яну 2026 | 22:46
  • 14281
  • 53
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 25776
  • 78
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

  • 22 яну 2026 | 21:28
  • 11112
  • 1
Лига Европа на живо: Брага поведе срещу Нотингам

Лига Европа на живо: Брага поведе срещу Нотингам

  • 22 яну 2026 | 22:00
  • 11983
  • 3
Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 15973
  • 24
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

  • 22 яну 2026 | 15:50
  • 8960
  • 4